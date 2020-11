EM NOTA, LUCIANO NASCIMENTO NEGA ACUSAÇÕES DE SEU ADVERSÁRIO EM PROPRIÁ

04/11/20 - 08:19:38

A coligação “Confiança e trabalho”, composta por Luciano Nascimento e Luanda da Ponte, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeita, respectivamente, do município de Propriá esclarece ser fake a “informação” enviada pela assessoria de imprensa do candidato adversário Valberto Lima, dando conta de suposto vandalismo.

Preliminarmente, não há qualquer evidência de que uma pessoa, sobretudo eleitora de Luciano, praticou qualquer ato de vandalismo contra o comitê do candidato do MDB de Propriá. O que há é uma foto turva, nitidamente tirada de longe e sem registro de data e hora, de uma pessoa não identificada pendurada na grade, não se podendo afirmar o que estava sendo feito.

Assevera a afirmação acima o fato de horas após a divulgação do suposto ato, apoiadores do próprio Dr. Valberto terem postado em suas redes sociais que tudo não havia passado de uma acusação infundada, cujo único objetivo era difamar uma candidatura e tentar enganar o eleitor propriaense, tendo em vista que não fora identificado nenhum dano no comitê do emedebista.

Sobre a acusação de Luciano ter agredido a socos um cidadão propriaense na última semana, o candidato já esclareceu em ocasião oportuna que o que houve foi mais uma falsa acusação na tentativa de atingir a sua candidatura, fato que será provada na via judicial, se assim for necessário.

Por fim, a Coligação “Confiança e trabalho”, reafirma que continuará defendendo uma campanha de paz e de respeito a todos, sobretudo ao povo propriaense que merece um debate rico de ideias e propostas que tragam o desenvolvimento para a cidade ribeirinha.

Da assessoria