EMPREGO: ALMAVIVA TEM 1,3 MIL VAGAS ABERTAS NO PAÍS. EM SERGIPE SÃO 330

04/11/20 - 14:20:32

As posições são para cargos de atendimento em diversos estados como São Paulo, Sergipe, Alagoas, Piauí e Minas Gerais. Empresa já contratou aproximadamente 10 mil pessoas em 2020

O desemprego no Brasil bateu recorde, chegou a 13,8% no trimestre encerrado em julho, maior marca da série histórica da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios). Na AlmavivA do Brasil, no entanto, as contratações não pararam. A empresa, que é uma das maiores do setor de contact center/customer experience do país, é exemplo de evolução contínua dos negócios, que resultou no aumento da oferta de empregos. Em 2020, de janeiro a outubro, a companhia contratou quase 10 mil novos profissionais e tem, atualmente, 1.373 vagas abertas em diferentes localidades do país.

Somente no Estado de São Paulo são 514 vagas, em quatro unidades operacionais. Em Sergipe, 330, Alagoas, 134, Piauí, 200 e Minas Gerais, 195. Todos os postos de trabalho são para atividades de atendimento a clientes, em regimes presencial e também em home office – a empresa está com 60% de seus colaboradores em regime de teletrabalho.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo e boa comunicação. Os benefícios incluem assistência médica e odontológica, vales refeição e transporte, seguro de vida, auxílio creche, convênio com instituições de ensino superior e academias.

Os interessados devem acessar a página Faça Parte no site oficial da empresa http://www.almavivadobrasil.com.br.

Tecnologia no recrutamento

Com o intuito de facilitar o processo de seleção, no estado de São Paulo, a AlmavivA implementou uma ferramenta que faz uso de inteligência de dados (Big Data) e gamificação para recrutar, o que reduz em até cinco vezes o tempo de preenchimento de uma vaga. Por meio dela, os participantes são apresentados a um quiz, em formato de jogo, que revela aos recrutadores seus conhecimentos, aspectos comportamentais e habilidades, além de traçar um perfil de cada um.

A partir disso, aqueles que tiverem as características necessárias para preencher a vaga são convidados a participar de entrevistas e dinâmicas. “A ideia é que esse processo mais tecnológico seja aplicado para a seleção de pessoas em todo o país”, afirma Fernando Braga, Superintendente Executivo de Recursos Humanos.

Aumento da demanda

Considerado serviço essencial, o atendimento a clientes não parou mesmo durante a pandemia, e a AlmavivA, que conquistou 5 novos clientes nos últimos meses, registrou também um aumento de contatos diretamente relacionado à utilização de canais digitais. No segmento mobile, por exemplo, foram quase 1 milhão de chamadas adicionais de pessoas que antes buscavam atendimento em lojas físicas e deixaram de contar com essa opção, de maneira abrupta, precisando recorrer também aos canais digitais de atendimento.

Outra operação, que atende a uma grande empresa do segmento financeiro, antes da pandemia apresentava uma média de dúvidas por contato de 1,7, durante o isolamento, passou a 2,9. Isto é, quase dobrou. A grande maioria dessas novas dúvidas está relacionada a como acessar a fatura do cartão de crédito e parcelamento de pagamentos via app .

Sobre a AlmavivA do Brasil

A AlmavivA do Brasil é a segunda maior empresa de Contact Center e uma das principais companhias em gestão do relacionamento com clientes (CRM) e business process outsourcing (BPO) do País. Desde 2006, tem ampliado sua participação no setor, partindo de 800 colaboradores até alcançar 37 mil, em janeiro de 2020. Atende as mais variadas empresas nacionais e multinacionais, líderes em setores como telecom, bancos digitais e de investimento, meio de pagamento, seguradoras, varejo/e-commerce, bens de consumo e de utilities, oferecendo um portfólio de soluções multicanais que combinam a inovação tecnológica presente em seu DNA à ampla experiência em relacionamento com o cliente. A AlmavivA do Brasil possui 15 sites e escritórios em onze cidades brasileiras: Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Guarulhos (SP), Itu (SP), Juiz de Fora (MG), Jundiaí (SP), Limeira (SP), Maceió (AL), São Paulo (sede e central na capital) e Teresina (PI). A companhia pertence ao Grupo AlmavivA, líder italiano em tecnologia da informação e comunicação, com um total de 65 sedes distribuídas em oito países: Itália, Bélgica, Brasil, China, Colômbia, Estados Unidos, Romênia e Tunísia.

Por Mariana Sales

Fonte ALMAVIVA