POLÍCIA CIVIL PRENDE FORAGIDO COM CINCO MANDADOS DE PRISÃO EM ABERTO

04/11/20 - 06:56:39

Na manhã desta terça-feira, 3, policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) prenderam Ferdinando Nolasco do Nascimento, de 36 anos. O suspeito estava foragido há cerca de três anos e teria cinco mandados de prisão em aberto por diversos crimes.

De acordo com o delegado André Davi, Ferdinando era um dos criminosos mais procurados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe. “Nós conseguimos localizá-lo homiziado numa residência localizada no bairro Siqueira Campos, onde cumprimos os mandados de prisão em aberto”, explicou o delegado.

Dentre os crimes cometidos pelo investigado, se destaca um assalto a um empresário que estava com a quantia de R$170 mil (cento e setenta mil reais) para efetuar o pagamento de funcionários. A vítima estacionou num posto de combustível localizado no bairro Treze de Julho e, juntamente com dois comparsas, o suspeito roubou essa quantia do empresário, mediante o uso de violência e grave ameaça.

No ano de 2017, em sua última prisão, Ferdinando também teria trocado tiros com os policiais do COPE, os quais realizaram a sua prisão.

Informações e foto SSP