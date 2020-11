Polícia Civil prende suspeitos por formação de milícia particular e ameaça a uma candidata

Equipes da Polícia Civil de Cristinápolis prenderam quatro homens por formação de milícia particular e falsificação de documento. Os suspeitos estavam em posse de bastões de madeira, máquina de choque, simulacro de arma de fogo, algemas e uma carteira policial adulterada. Eles chegaram a interceptar uma candidata à prefeitura da cidade. O caso ocorreu na tarde dessa terça-feira, 3, em Cristinápolis.

De acordo com o delegado Francisco Gerlandio, por volta do 12h, um policial civil foi surpreendido pelos suspeitos, que tentaram avançar com um carro sobre ele. O agente não ficou ferido. Diante da situação e de posse de informações, as equipes chegaram ao carro que estava com os quatro suspeitos.

Com eles, foram encontrados o material. Nenhum dos homens era policial. A identidade apreendida havia sido adulterada com a foto de uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante do flagra, os suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde as medidas legais foram adotadas pela autoridade policial.

