Professor Bittencourt vota pela redução do recesso parlamentar

04/11/20 - 16:46:50

O vereador Professor Bittencourt (PCdoB) votou favorável na tarde desta quarta-feira, 04, durante a 90ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), no Projeto de Emenda à lei Orgânica nº 4/2019 em que reduz o recesso parlamentar dos vereadores da capital.

Pela nova redação, os parlamentares da Casa Legislativa passam a se reunir anualmente de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Com essa alteração, a Casa Legislativa amplia o seu período de discussões e atendimentos de demandas.

Para o vereador Professor Bittencourt, que votou a favor do projeto em 2017, quando o mesmo foi apresentado na Câmara, ser favorável à redução do recesso é uma resposta positiva que os parlamentares dão à sociedade Aracajuana.

“O projeto tem toda a pertinência e sentido para que possamos adequar as demais Casas Legislativas. O recesso não significa ausência ou redução de trabalho, às vezes, em alguns casos, é a ampliação do trabalho; mas o trabalho formal da apresentação de leis, do debate, aprovação e presença do parlamentar no parlamento e na tribuna, esse realmente é ampliado e é importante que tenhamos essa ampliação. Acho que é uma resposta muito positiva que nós damos à sociedade de Aracaju. É uma necessidade muito real, urgente e lamento, pois poderíamos ter definido isso lá em 2017, mas nunca é tarde para se fazer o que é correto ser feito”, pontuou o parlamentar.

Foto: Ascom CMA

Por David Rodrigues, Assessoria Parlamentar