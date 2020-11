RioMar Aracaju e Shopping Jardins promovem campanha solidária durante o ‘Novembro Azul’

04/11/20 - 08:26:43

Além de doações para Avosos e AAACASE através das plataformas digitais, as redes sociais dos empreendimentos ressaltam a importância do autocuidado no combate ao câncer masculino

No mês dedicado aos cuidados da saúde do homem, os shoppings RioMar Aracaju e Jardins somam-se à campanha de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata e convidam a sociedade a ressignificar o autocuidado masculino e a contribuir com duas importantes instituições que atuam na assistência ao paciente oncológico: Avosos (Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe) e Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE). Até 30 de novembro, o público tem a oportunidade de realizar doações a partir de R$ 5 acessando as plataformas online dos empreendimentos.

Para colaborar com a Avosos, basta entrar no site riomararacajuonline.com.br, clicar na aba “Ação Solidária”, escolher uma das sacolas disponíveis e efetuar a doação. As contribuições para a AAACASE podem ser realizadas acessando o endereço shoppingjardinsonline.com.br, seguindo as mesmas orientações.

O objetivo dos shoppings é utilizar o alcance de seus canais digitais para aproximar a população das instituições, facilitar as doações e compartilhar informações importantes para a saúde e o bem-estar do homem.

Além da campanha solidária, os dois principais shoppings de Sergipe estão veiculando em suas redes sociais conteúdos que buscam mostrar a importância de exames preventivos e estimular a adoção de cuidados com o corpo e a mente.

Avosos

A Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos) é formada pela Casa Tia Ruth de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer e pelo Centro de Oncologia Dr. José Geraldo Dantas Bezerra.

A instituição tem a missão de atuar na assistência às crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas crônicas de Sergipe, criando e articulando soluções em uma rede de ações, visando contribuir de forma integral para a melhoria do tratamento e da qualidade de vida desses pacientes.

A Avosos é constituída por uma grande família formada por funcionários e mais de 140 voluntários que se revezam diariamente na Casa Tia Ruth de Apoio e no Setor de Oncologia do HUSE. O Centro de Oncologia conta com uma equipe multidisciplinar formada por médicos, profissionais de enfermagem e técnicos, além de auxiliares da área. Mais informações: (79) 3212-4700 e no site avosos.org.br.

AAACASE

Fundada em 2001 por funcionários do Centro de Oncologia do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), a Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE) é uma instituição filantrópica que oferece acolhimento a pessoas que lutam contra o câncer. Com sede localizada na Rua Vereador João Claro, 262, bairro Siqueira Campos em Aracaju, a entidade proporciona hospedagem a pacientes e acompanhantes, oferece refeições, transporte, medicamentos e desenvolve atividades que buscam melhorar a qualidade de vida dos assistidos, algumas delas utilizando a música e a dança como elementos terapêuticos.

A AAACASE conta com o apoio de voluntários e de uma equipe multidisciplinar que desenvolvem acompanhamento psicológico, assistência social e projetos como “AAACASE em Canto”, grupo de dança “As Guerreiras”, “Dança do Ventre: A dança e a música árabe na AAACASE” e “AAACASE em Beleza”, além de realizarem visitas domiciliar e hospitalar, doações de cesta básica, fraldas, cama hospitalar, dentre outros itens indispensáveis para o bem-viver do paciente. Mais informações: (79) 3241.1171.

Da assessoria

Foto: Divulgação