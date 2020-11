SUBTENENTE EDGARD MENEZES IRONIZA E QUESTIONA: “SABE QUEM SOU EU”

04/11/20 - 07:48:04

O Subtenente Edgard Menezes, usou as redes sociais para criticar a conhecida frase do, “sabe quem eu sou?”, se referindo às abordagens policiais, onde pessoas se apresentam como suposta autoridade, na maioria das vezes, o caso termina em confusão.

Veja o que escreveu o militar

Essa é uma pergunta que ouvi muitas vezes, ao longo da minha carreira policial.

É preciso entender que médicos, policiais, garis, advogados, morador de rua e outros seguimentos da sociedade, são formados por cidadãos, seres humanos.

Todas as pessoas que transitam pelas ruas, estão sujeitos a uma abordagem policial.

Qual a dificuldade em sendo uma pessoa do bem, de colaborar com os policiais e no final da abordagem, estando tudo certo se apresentar e interagir normalmente.

Enquanto o bom senso for substituído pela pergunta, “sabe quem eu sou?”. Teremos problemas.

Subtenente Edgard Menezes