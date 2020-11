Belivaldo autoriza obras em mais duas rodovias no Centro Sul

05/11/20 - 16:08:06

As ações do Pró-Rodovias, um dos eixos do Programa de Recuperação Econômica – Avança Sergipe, chegaram, nesta quinta-feira (05), a região Centro Sul e Sul do estado. Com o objetivo de levar cada vez mais desenvolvimento e garantir, também, conforto e segurança à população, o governador Belivaldo Chagas autorizou o início de mais duas obras.

Em Lagarto, foi dada a ordem de serviço para restauração com melhoramentos da Rodovia SE-170, no trecho do município a Riachão do Dantas. Já em Riachão, Belivaldo autorizou a recuperação da Rodovia SE-285, no trecho que liga Riachão do Dantas a Pedrinhas.

“Dentro do Pró-Rodovias, o trecho de recuperação de Tobias Barreto a Riachão do Dantas está sendo executado pelo Tesouro do Estado, mas esse trecho, que agora damos ordem de serviço, Riachão a Lagarto, será executado com recursos do Finisa, da Caixa Econômica Federal. Isso em uma região próspera não apenas na área agrícola, mas do comércio, de modo geral. Estamos levando ainda mais desenvolvimento”, pontuou o governador Belivaldo Chagas.

A Ordem de Serviço para o trecho que vai de Riachão do Dantas a Lagarto compreende um investimento de R$ 12.107.678,13. Ao todo, para a restauração com melhoramentos da Rodovia SE-170- Lagarto/ Riachão do Dantas/ Tobias Barreto, estão sendo investidos R$ 32.607.450,63, numa extensão total de 50,9 km. São 18,9 km, no trecho de Lagarto a Riachão do Dantas e 32 km, no trecho de Riachão do Dantas a Tobias Barreto (obra já iniciada).

Segundo o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Ubirajara Barreto, a reforma do trecho é uma antiga reivindicação dos moradores da região. A recuperação da estrada irá garantir segurança e conforto aos moradores e turistas, além de facilitar os serviços e escoamento de produtos na região. “É uma rodovia de extrema importância para o estado porque nós temos a divisa com a Bahia, então é uma rodovia fundamental para escoamento da produção agropecuária. Uma rodovia que precisava desta reestruturação que, na realidade, era uma demanda que todas as associações, a população de maneira geral e as cooperativas de transporte intermunicipal que pediam essa execução”, disse Ubirajara.

Rodovia SE-285

Em Riachão, foi dada a ordem de serviço para Reestruturação de parte da Rodovia SE-285, no trecho da SE-160 (Pedrinhas) a SE-170 (Riachão do Dantas). O valor total do investimento é de R$ 8.254.294,00, com extensão aproximada de 16,5 km.

“Como eu dizia há poucos instantes em Lagarto, agora a gente contempla esse outro trecho de Riachão do Dantas a Pedrinhas e, na sequência, Pedrinhas a Boquim. No segundo momento, a gente trabalha a fase dois do Pró-Rodovias. Nesse primeiro momento, o investimento é de R$ 330 milhões para cerca de 450 km que vamos recuperar. Vamos buscar meios para conseguir, próximo ano, revitalizar uns 750 km de rodovias até o final do nosso governo”, disse Belivaldo Chagas.

Foto Mário Sousa