Edvaldo: “vamos transformar Aracaju na capital brasileira da inclusão”

05/11/20 - 05:38:55

O prefeito Edvaldo Nogueira, candidato à reeleição pelo PDT, afirmou, nesta quarta-feira, 4, que trabalhará para transformar Aracaju na capital brasileira da inclusão. A declaração ocorreu durante reunião com entidades dos direitos das pessoas com deficiência. No encontro, Edvaldo e sua candidata à vice-prefeita, Katarina Feitoza, receberam uma carta com propostas para a implementação da política de atenção às pessoas com deficiência.

“Meu compromisso fundamental sempre foi com quem mais precisa e com a inclusão das pessoas em todos os aspectos. Minha atuação, seja como vereador, vice-prefeito e agora prefeito, sempre foi pautada no enfrentamento das desigualdades e preocupado em melhorar a vida das pessoas. Avançamos muito na atual gestão, mas me comprometo em fazer muito mais pelas pessoas com deficiência na próxima administração, se assim os aracajuanos me confiarem mais quatro anos. Nosso objetivo é tornar Aracaju a capital brasileira da inclusão”, afirmou o prefeito.

Edvaldo destacou que, na atual gestão, todas as obras realizadas no município tiveram foco na acessibilidade, com a reforma e construção de calçadas adequadas para pessoas com deficiência. Ele também lembrou da parceria firmada com o projeto Estrelas do Mar para implementação do projeto “Praia para todos”, que permite a socialização das pessoas com deficiência em atividades no mar. Para o futuro, ressaltou Edvaldo, ele quer ampliar as ações com foco na acessibilidade e com o envolvimento da sociedade.

Presente na reunião, o presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, Professor Luizinho, elogiou o trabalho de Edvaldo na cidade e se disse “muito satisfeito” na abertura do diálogo através da reunião. “Momento importante para que a gente possa apresentar sugestões e construir juntos uma cidade melhor”, destacou ele, ao entregar ao prefeito um documento que contou com a colaboração de várias entidades na formulação das propostas.

No documento, o conjunto de organizações propõe a criação da Política Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência, com ações nas áreas de educação, saúde, transporte, trabalho, habitação, esporte e segurança. “É uma proposta que pensa na inclusão do cidadão com deficiência em todas as suas necessidades”, destacou o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Luiz Carlos.

Foto: Ana Lícia Menezes

Por Valter Lima