Governo divulga o Destino Sergipe na maior feira de turismo da América Latina

05/11/20 - 15:00:32

Considerado o maior evento de turismo da América Latina, a feira será uma oportunidade ímpar para valorizar, enaltecer e divulgar o que o estado tem de melhor a turistas e as principais operadoras de turismo do Brasil

Entre os dias 05 e 08 de novembro, Sergipe divulgará as belezas do seu destino na Feira Internacional de Turismo de Gramado, a Festuris. Considerado o maior evento de turismo da América Latina, a feira será uma oportunidade ímpar para valorizar, enaltecer e divulgar o que o estado tem de melhor a turistas e as principais operadoras de turismo do Brasil.

A Festuris está chegando à sua 32ª edição ininterrupta e, este ano, as belezas e atrativos turísticos de Sergipe estarão mais uma vez na vitrine do mercado, onde a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) contará com espaço para reuniões e encontros. A ação de promoção será feita com vídeos dos atrativos, principais pontos turísticos, além de informativos impressos,

“Promover o destino Sergipe é nosso prioridade. A participação de Sergipe em feiras e eventos é uma das ações que contam com o apoio do nosso governo, e como disse recentemente o governador Belivaldo Chagas, a promoção do estado é um dos eixos do programa Acelera Sergipe”, ressalta o secretário, Sales Neto.

Funcionamento

Levando-se em conta o momento de retomada para todos os destinos brasileiros, a Festuris Gramado será o primeiro evento de turismo presencial no pós-pandemia. Neste sentido a feira estará bem distribuída, com uma distância e espaço adequados entre os estandes, permitindo fluidez e segurança para quem visita-los. Também haverá uma grande preocupação com o controle de fluxo e acesso de pessoas no evento, a fim de evitar aglomerações.

A estrutura do evento contará com dois palcos de conteúdo, por onde passarão grandes nomes do Turismo e dos Eventos do Brasil, como empresários, especialistas e lideranças inspiradoras, que falarão de temas fundamentais para a recuperação dos setores. Entre as temáticas que serão discutidas no evento estão: empreendedorismo, inovação, tecnologia, marketing, segurança sanitária, sustentabilidade e espiritualidade.

Avança Sergipe

A participação em feiras de turismo é um dos eixos de desenvolvimento do Estado contemplados no programa Avança Sergipe que prevê estímulos ao setor afetados diretamente pela pandemia.