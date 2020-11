Belivaldo diz que “não é Tonho Valadares que irá escolher nome da lista tríplice” do MPE

05/11/20 - 08:56:56

O governador Belivaldo Chagas reagiu de forma dura às críticas feitas pelo ex-senador Antonio Carlos Valadares, sobre a indicação do nome a ser escolhido pela lista tríplice do procurador-geral do MPE.

Segundo Valadares, a indicação do nome deve ser o primeiro da escolha entre os três. “Poderá ser qualquer um dos três. Posso escolher o primeiro, segundo ou o terceiro. Essa é uma escolha do governador e não do Blog do Tonho Valadares. Se quiser ser governador, se eleja”, ironizou o governador.

Belivaldo explicou que a lista tríplice para escolha do novo procurador-geral de Justiça está definida: Manoel Cabral Machado Neto, 80 Votos, Etelio de Carvalho Prado Júnior, 72 votos, e Nilzir Soares Vieira Júnior, 71 votos.

O governador disse que só definirá quem será o novo procurador-geral de Justiça de Sergipe, após as eleições municipais.

Sobre o comentário do governador, Valadares disse que “pela forma autoritária, vai tentar impor, antes de nomear o procurador-geral”, disse o ex-senador.