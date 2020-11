MAU TEMPO OBRIGA PILOTO A DESVIAR VOO DE BOLSONARO DA BAHIA PARA SERGIPE

05/11/20 - 09:56:17

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (05) que o avião presidencial pousou em Aracaju, por conta do mal tempo.

Bolsonaro diz que tem agenda oficial no estado de Alagoas, para inauguração da obra de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Piranhas.

Apesar do imprevisto, que resultou na alteração da rota, Bolsonaro disse em uma rede social que aguardará melhoras meteorológicas para retomar a agenda inicial, que está mantida. Segundo o aeroporto de Paulo Afonso, não havia visibilidade para o pouso.

“Aguardaremos melhoras meteorológica para retornar agenda inicial.- Pretendemos cumprir ainda hoje nossa missão em Piranhas/AL”, publicou o presidente em seu perfil no Facebook.