PC apreende mais de 40kg droga,arma,munições em Aracaju

05/11/20 - 05:46:23

Policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc), na manhã desta quarta-feira, 4, após o recebimento de informações anônimas, através do disque-denúncia (181), desencadearam operação que resultou na apreensão de mais de 40kg de maconha, porções de cocaína, munições e uma arma de fogo de fabricação artesanal calibre .40. A ação policial foi realizada no bairro Industrial, zona norte da capital sergipana.

Segundo o delegado André Baronto, após denúncias recebidas sobre um ponto de armazenamento e comercialização de drogas, localizado no bairro Industrial, os agentes de polícia realizaram diligências na localidade e confirmaram as informações recebidas. Diante do fato, foi desencadeada uma operação que resultou na localização de material ilícito espalhado pela residência.

A moradora do imóvel foi presa e seu auto de prisão em flagrante foi lavrado no Denarc. O filho do moradora, adolescente, e suspeito de ser o dono da droga, foi encaminhado para a Central de Flagrantes para lavratura do procedimento específico.

Informações e foto SSP