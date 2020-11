POLÍCIA CIVIL DE ESTÂNCIA E COE DEFLAGRAM OPERAÇÃO E PRENDEM SUSPEITO

05/11/20 - 16:44:45

Equipe da Delegacia Regional de Estância e policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), prenderam um homem suspeito de homicídio. O crime foi praticado em 18 de maio deste ano no Centro de Estância e teve como vítima Leilson Silva Barbosa. A detenção ocorreu na manhã desta quinta-feira, 5.

A prisão foi realizada no conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro, onde foi cumprido o mandado de prisão expedido pela Justiça contra o suspeito do crime. Na ação policial, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência dele. Segundo a investigação, no dia do homicídio, o investigado, em um veículo com placa falsificada, se dirigiu à casa da vítima.

Ainda conforme o procedimento investigativo, o suspeito teria invadido o local e, em seguida, abordado o filho da vítima, que foi atingido por disparo de arma de fogo, mas sobreviveu. Na sequência da ação delituosa, o investigado atingiu Leilson com um disparo fatal. A vítima veio a óbito ainda no local. O suspeito foi encaminhado a uma unidade prisional, onde encontra-se à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP