Políticos jogam para a torcida

05/11/20 - 08:29:09

Por Adiberto de Souza

Não espere que a classe política tenha êxito na atrasada e desarticulada reação contra o desmonte da Petrobras em Sergipe. Com raras exceções, os políticos sergipanos estão jogando para a torcida, pois sabem que a petrolífera não dará ouvidos às suas cantilenas. Foi assim com a Fábrica de Fertilizantes (Fafen), em Laranjeiras, fechada pela estatal e depois arrendada à iniciativa privada. Apesar do berreiro dos políticos e das dispendiosas idas à Brasília pedir socorro ao presidente de plantão, a Petrobras também não teve cerimônia para desativar a sua sede e o Terminal Aquaviário (Tecarmo), em Aracaju. Agora, colocou à venda o Campos de Carmópolis e congelou o mega projeto de investimentos que pretendia fazer em águas profundas na costa de Sergipe. Matreiros, os políticos sabem que estão jogando conversa fora, mas insistem em exigir respeito da petrolífera, afinal é preciso dar uma satisfação à plebe rude ignara. O desmonte da Petrobras é apenas um triste exemplo da bancarrota em que meteram o nosso Estado. Com uma bancada federal sem expressão em nível nacional e com lideranças estaduais medíocres, em sua maioria, Sergipe só tem crescido pra baixo, tal qual rabo de égua. Misericórdia!

Passeando em Piranhas

E quem vai dar com os costados, hoje, em Piranhas é o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Na cidade alagoana às margens do Rio São Francisco, o distinto inaugurar um sistema de abastecimento d’água. Também fará um sobrevoo sobre o Cânion de Xingó, que separa Sergipe da Bahia. Deve, ainda, prometer liberar dinheiro para o Canal do Sertão, em construção no vizinho estado. No mais, aproveita para sentir sua popularidade junto aos sertanejos. Então, tá!

Recesso branco

A sessão plenária desta quinta-feira será a última realizada pela Assembleia antes das eleições municipais. Na semana que vem, os deputados estaduais estarão trabalhando para eleger prefeitos e vereadores aliados. Comenta-se, à boca miúda, nos corredores do Legislativo estadual que as eleições podem antecipar o recesso parlamentar, principalmente se a disputa eleitoral em Aracaju for para o 2º turno. Crendeuspai!

Acusação grave

O candidato a prefeito de Aracaju, Lúcio Flávio (Avante), quer ver a caveira política do também prefeiturável Rodrigo Valadares (PTB). O avantista acusa o adversário de fazer caixa dois com os recursos do Fundo Eleitoral. Em denúncia feita à Justiça, Lúcio diz suspeitar que Rodrigo fez tramóia ao alugar carros de uma empresa do ex-sócio para a campanha. Apesar da gravidade da acusação, Rodrigo Valadares deu calado por resposta. Home vôte!

Mandou o secretário

Muita gente não entendeu a ausência do governador Belivaldo Chagas (PSD) na reunião de governadores com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM). Realizado na última terça-feira, o encontro tratou sobre a futura vacina contra a Covid-19 e a implicância do presidente Bolsonaro com a chinesa CoronaVac. Segundo o superintendente estadual de Comunicação, Givaldo Ricardo, o governador Belivaldo foi representado na reunião pelo secretário da Fazenda, Marcos Queiroz, pois no mesmo horário tinha uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro. Ah, bom!

Gestão fiscal

Será hoje, o Workshop de Automação Tributária e Fiscal (https://doity.com.br/workshop-automacao-tributaria-e-fiscal). Marcado para às 15h, o evento vai discutir sobre como automatizar a gestão fiscal e tributária das empresas, com as soluções Avalara Brasil utilizando Robôs (RPA) com Inteligência Artificial. Gratuito, o Workshop contará com as participações dos profissionais gabaritados no assunto Roger Barros, Robert Fraga, Renato Brunholl e Luiz Martlnez. Participe!

Férias menores

Os vereadores de Aracaju aprovaram a redução das próprias férias, chamadas por eles de recesso parlamentar. Pelo projeto aprovado, ontem, o período de descanso na Câmara será reduzido dos atuais 93 dias, para 37 dias anuais. De autoria da Mesa Diretora, o projeto foi votado em 1ª discussão no distante fevereiro, e só ontem retornou ao plenário, portanto, já no fim do mandato dos atuais vereadores. Antes tarde do que nunca. Marminino!

Mudança no TJ

O desembargador Edson Ulisses será o novo presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe. Por unanimidade, o Pleno do TJ elegeu, ontem, sua nova Mesa Diretora para o biênio 2021-2023. A desembargadora Ana Lúcia dos Anjos foi eleita vice-presidência e o desembargador Diógenes Barreto o futuro corregedor geral da Justiça. A pose do presidente, da vice e do corregedor está marcada para o primeiro dia útil de fevereiro de 2021. Boa sorte aos três nessa nova empreitada!

Milicianos fajutos

A Polícia botou as mãos em quatro milicianos fajutos que estavam agindo em Cristinápolis. Os safados chegaram a ameaçar uma candidata a prefeita da região Sul de Sergipe e tentaram atropelar um policial civil. Foi nessa que os mequetrefes deram com os burros n’água. O delegado Francisco Gerlandio e sua equipe prenderam os quatro, encontrando com eles bastões de madeira, máquina de choque, simulacro de arma de fogo, algemas e uma cédula falsa de policial civil. Agora, os Malaquias vão ter que explicar à Justiça que onda é essa de sair por aí assustando os outros. Desconjuro!

Promessa antiga

Desde que é prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), fala em fazer a licitação do transporte coletivo. A promessa do pedetista, contudo, nunca foi concretizada. Sem a realização da prometida concorrência, os empresários do setor continuam oferecendo aos usuários uma péssima frota de ônibus. Foi justamente a precariedade do sistema de transporte coletivo da capital que levou o Movimento Não Pago a criar o seguinte slogan: “Edvaldo, almofadinha, quero ver você andar no Tijuquinha”. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 4 de janeiro de 1908.