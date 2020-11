SergipePrevidência registra aumento de mais de 3 mil atendimentos de julho a setembro

Canais de Atendimento do órgão receberam mais de 9 mil solicitações

A adaptação dos Canais de Atendimento do SergipePrevidência, no contexto da pandemia do coronavírus (Covid-19), mostra o compromisso do órgão em oferecer suporte presencial e online aos usuários, em suas mais diversas demandas. Nos meses de julho a setembro, foi registrado o total de 9.330 atendimentos, resultado do aumento de mais de 3.600 em relação ao trimestre anterior. Somente em setembro, foram 4.443 solicitações, fator que comprova a tendência de adesão dos segurados ao ambiente digital.

Em julho, 2.204 pedidos foram recebidos, seguidos de 2.683 novos atendimentos no mês posterior. A Central Telefônica foi o canal com mais recebimento de solicitações, sendo 3.919 no total. As mensagens via WhatsApp e recepção presencial vieram em seguida, com 1.958 e 1.957 atendimentos, respectivamente. Por e-mail, 1.165 demandas foram recebidas. Quanto aos atendimentos presenciais, realizados, exclusivamente, para casos específicos e de forma agendada, por não poderem ser executados à distância, o total foi de 331 solicitações contempladas.

“Continuamos focados no atendimento eletrônico, nos adequando às situações e necessidades diárias, em busca de resolutividade e eficiência dos nossos canais. Tudo isso com o propósito de oferecer comodidade e praticidade e cuidar da saúde e da segurança de nosso público e, também, dos nossos colaboradores. O crescimento de mais de três mil atendimentos, nos últimos três meses, evidencia nossos empenhos e dedicação diários com os nossos segurados e a Previdência estadual”, afirma o diretor-presidente do órgão, José Roberto de Lima.

Entre os tipos de atendimentos, destacaram-se, nesse último trimestre, as demandas sobre a Prova de Vida (1.018) e o Censo Previdenciário (1.010). Também foram realizados atendimentos relacionados à emissão de senhas, declarações, comprovantes e contracheques, processos de pensão e aposentadoria e informações gerais, entre outros.

Censo Previdenciário

Vale frisar que o atendimento presencial do Censo Previdenciário, para servidores inativos e pensionistas pendentes com o programa, foi retomado, de segunda a sexta, das 7h às 17h, na sede do SergipePrevidência, situada na Praça General Valadão, 32, bairro Centro, Aracaju/SE.

Para a realização do Censo, é exigido o agendamento prévio, através do site do SergipePrevidência (sergipeprevidencia.se.gov.br), do agendacenso.com.br/sergipe ou dos telefones (79) 3142-8080 (ligação), e 99876-9473 e 99659-0312 (whatsapp, somente mensagem). Mesmo com o retorno do atendimento presencial do Censo Previdenciário, será mantida a modalidade online.

No caso do atendimento presencial, o agendamento deverá ser efetuado, necessariamente, até o dia 16 de dezembro. Após esse prazo, o atendimento presencial será exclusivo para os servidores inativos e aposentados já agendados. Para os servidores ativos, que ainda estão pendentes com o recadastramento do Censo, a orientação é que o procedimento seja realizado em seu órgão de origem.

Outros canais

Além dos Canais de Comunicação, o SergipePrevidência disponibiliza as informações e serviços através do Portal do Segurado (sisprev.sergipeprevidencia.se.gov.br/portal/adm), no aplicativo para smartphone “Meu RPPS” (disponível, gratuitamente, nas lojas de aplicativos) e nos caixas eletrônicos do Banese.

Para registrar e esclarecer dúvidas e/ou obter informações, estão disponíveis o site sergipeprevidencia.se.gov.br; o e-mail atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br; a Central Telefônica, pelo número (79) 3198-0800; e o WhatsApp, (79) 99191-6274, cujo canal é exclusivo para mensagens de texto. O atendimento presencial e digital do Sergipe Previdência é de segunda a sexta, das 7h às 13h.