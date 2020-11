TCE DE SERGIPE VAI APURAR SUPOSTO PREJUÍZO AO ERÁRIO NA ÁREA DA SAÚDE

05/11/20 - 15:54:52

​O conselheiro Carlos Alberto Sobral, do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), propôs no Pleno desta quinta-feira, 5, a realização de auditoria operacional nos contratos firmados pela Associação de Caridade de Lagarto junto à Prefeitura de Laranjeiras.

Aprovada pela unanimidade do colegiado, a proposta do conselheiro foi motivada por notícia veiculada na imprensa indicando suposto prejuízo ao erário do município, no montante de R$ 10.500.000,00, em gastos com cirurgias, remédios e assistência médica sem comprovação.

Conforme ficou decidido, a ação será executada pela Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos), que vai apurar também se há casos similares envolvendo outros municípios sergipanos. Os relatórios posteriormente serão remetidos aos conselheiros responsáveis pelas respectivas áreas para as devidas providências.

Além disso, em complemento ao trabalho da Dceos, o Tribunal vai solicitar informações ao Departamento de Crimes Contra a Ordem Tributária e a Administração Pública (Deotap) no intuito de reunir dados mais precisos acerca do que vem sendo investigado e veiculado.

“A notícia chama atenção para um suposto prejuízo ao erário com valores significativos, então precisamos apurar e não ficarmos alheios à execução orçamentária e financeira da época”, justificou o conselheiro Carlos Alberto.

Por DICOM/TCE