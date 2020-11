Universidade Tiradentes promove curso de biossegurança em Aracaju

05/11/20 - 07:33:34

Palestra on-line orientou sobre cuidados contra a covid-19 no retorno das aulas no campus.

Com a liberação das aulas presenciais, o Grupo Tiradentes promoveu palestra de Biossegurança para colaboradores e alunos de forma on-line com o objetivo de instruí-los sobre cuidados contra a covid-19 no retorno das aulas no campus.

A professora Maria Júlia foi a palestrante e apresentou modelos de máscaras, ensinou como colocar e tirar equipamentos de segurança, esclareceu dúvidas como uso compartilhado de sabão líquido entre outros.

“Não existe antisséptico que elimina 99% das bactérias, não existe produto estéril”, informou, recomendando o distanciamento social e o uso permanente de máscara durante as atividades acadêmicas no campus.

Sobre uso de celular em sala de aula e compartilhamento de materiais, a professora foi clara.

“Celular deve ficar guardado. É para colocar caderno, caneta, que não pode ser emprestada e higienizar tudo ao chegar a casa. Estamos todos em adaptação e seguir os protocolos de segurança é necessário”.

Assessoria de Imprensa