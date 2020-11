“Vai ter voucher para creche”, declara Rodrigo Valadares

05/11/20 - 12:17:07

Nesta quarta-feira, 04, o candidato a prefeito de Aracaju , Rodrigo Valadares, declarou que, em seu governo, o Voucher Escolar se estenderá aos mais novos. “Vai ter voucher para creche, em nosso governo ninguém fica para trás”, afirmou.

O Voucher Escolar não é mais novidade no Plano de Governo do candidato Bolsonarista, desde o início da candidatura, o candidato bolsonarista fez questão de detalhar e destacar a proposta.

“Nossa primeira proposta foi ousada e sobretudo realista. Criaremos o Voucher Escolar que nada mais é que poder escolher uma escola particular e a prefeitura pagar aquela mensalidade, afinal, já gasta mil reais com cada aluno. É isso que vai colocar o filho do rico e o filho do pobre na mesma escola”.

Apesar de ser uma ótima alternativa para a educação aracajuana, o projeto tem dado o que falar no campo político. Segundo Rodrigo, os que desacreditam são os mesmos que estão acostumados com a divisão entre ricos e pobres na capital.

“Isso escandalizou o mundo político. Eles não aceitam que o filho do rico e do pobre tenham a mesma educação, sejam coleguinhas de sala, são essas mesmas pessoas que querem ver Aracaju dividida em duas: Aracaju dos ricos e Aracaju dos pobres”.

Reiterando o seu compromisso, o candidato que mais cresce em Aracaju e aparece tecnicamente empatado nas pesquisas para consumo interno de algumas coligações citou as bonificações que a iniciativa trará.

“Teremos o Voucher Escolar para que seu filho tenha uma oportunidade de estudar em uma escola que vai prepará-lo para ser um vitorioso, um vencedor, com respeito às pessoas, aos pais e aos mais velhos. Além disso, as mamães e os papais vão poder escolher uma creche particular, matricular seu filho e a prefeitura que vai pagar a mensalidade. É assim que se faz um governo para todos, é assim que não se tem mais uma Aracaju dividida”, concluiu.

Fonte e foto assessoria