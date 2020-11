Candidato a vereador por São Cristóvão diz que PSL destinou verba apenas para Rodrigo

06/11/20 - 15:50:25

O candidato a vereador pelo PSL em São Cristóvão, Cincinato Jr., denunciou nesta sexta-feira (06) que entrou em contato com o Diretório Nacional do partido, sobre a liberação de recursos do Fundo Eleitoral, que ele não recebeu.

Segundo Cincinato, o Diretório Nacional do PSL destinou exclusivamente para a campanha majoritária da Capital o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), considerando que o PSL integra a chapa majoritária na condição da vice de Rodrigo.

O restante, ou seja, R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) deveriam ter sido destinados ao municípios onde o PSL lançou candidatura, a exemplo de São Cristóvão, Socorro, Santo Amaro das Brotas, Boquim etc.

Segundo a denúncia, Rodrigo simplesmente “pegou” o que deveria ter sido destinado aos demais municípios onde o PSL tem candidaturas e destinou tudo para a campanha de Aracaju, ou seja, para a dele mesmo de forma indireta.