Danielle reforça que sua gestão aproximará a prefeitura das comunidades

06/11/20 - 06:10:11

Acompanhada do seu candidato a vice-prefeito, Valadares Filho (PSB), a candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), visitou, na terça-feira, 04, o loteamento Ângela Catarina e o conjunto Maria do Carmo, na Zona Norte da capital. Além de apresentar suas propostas, Danielle ouviu algumas demandas passadas pelos moradores.

Eles demonstraram a confiança na eleição da delegada para promover as ações necessárias que resolvam definitivamente os problemas. “Ficamos felizes e gratos por esse carinho e por acreditarem em nossas propostas para a cidade. Tenham certeza que, em minha gestão, a Prefeitura de Aracaju atuará próximo às comunidades para, junto com os moradores, identificar e solucionar de forma efetiva cada demanda no menor espaço de tempo possível”, afirmou a candidata.

Uma das reclamações ouvidas por Danielle Garcia foi sobre transtornos enfrentados quando chove na capital, uma prova da falta de atenção do atual prefeito com estas localidades. “Um dos moradores veio até a gente e disse que se tivéssemos programado a carreata para o dia anterior não conseguiríamos passar. Uma situação que, segundo ele, perdura há anos. Mas nós vamos mudar isso, pois é justamente para os locais mais periféricos que teremos um olhar e atuação especial”, ressaltou.

A candidata enfatizou que já constam em seu plano de governo medidas que serão adotadas em relação aos alagamentos. “Será feito um mapeamento, monitoramento para elaboração e execução de projetos de melhoria das condições de drenagem nos pontos críticos de alagamentos, em especial revitalizando os canais abertos”, detalhou.

Por Ascom/Danielle Garcia