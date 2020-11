De prefeiturável a renegado no partido

Por Adiberto de Souza

Antes candidato festejado a prefeito de Socorro pelo Democracia Cristã, o ex-vereador Santos renunciou a disputa e saiu do partido pela porta dos fundos: “Ele se vendeu ao Padre Inaldo”, acusa o presidente estadual do DC, Airton Rocha. Por sua vez, o ex-prefeiturável disse à imprensa ter desistido da disputa por entender que a reeleição de Padre Inaldo (Progressista) é o melhor para aquele município. Não é isso que pensa o presidente do DC, para quem o ex-aliado trocou a candidatura por empregos para ele e a esposa, numa possível futura administração do padre. O desejo de Airton Rocha era expulsar Santos da legenda, contudo “ele se desfiliou antes disso, pois sabe que no DC não existe espaço para quem faz negociatas”, fustiga. Após ver naufragar a candidatura própria em Socorro, o Democracia Cristã decidiu apoiar o prefeiturável Samuel Carvalho (Cidadania), por entender ser este “o melhor nome para comandar aquele progressista município”, discursa Rocha. Então, tá!

Destino mudado

Quando acordou, ontem cedo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não imaginaria que daria com os costados em Aracaju. O mau tempo, porém, impediu o pouso do avião presidencial em Paulo Afonso, obrigando o piloto a seguir viagem até a capital sergipana. Depois de comer pastel com suco numa birosca próxima ao aeroporto, Bolsonaro embarcou no helicóptero da Força Aérea para Piranhas (AL), destino traçado inicialmente pela comitiva. Lá, inaugurou um sistema de água tratada, liberou recursos para o Canal do Sertão e fez o que melhor gosta: campanha eleitoral de olho em 2022. Marminino!

Caneta afiada

Faltando poucos dias para as eleições, o governador Belivaldo Chagas (PSD) tem feito a alegria dos aliados que disputam prefeituras no interior. Ontem, o distinto assinou ordens de serviço para recuperação de rodovias estaduais, beneficiando Lagarto, Riachão do Dantas, Pedrinhas e Tobias Barreto. Com tinta na caneta e R$ 330 milhões em caixa, Belivaldo promete restaurar 450 quilômetros de rodovias, sem dar ouvidos a quem o acusa de usar a máquina pública eleitoralmente. Misericórdia!

Fora das telas

As mulheres negras não estão nas telas de cinema, nem atrás das câmeras. Pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro mostra que pretas e pardas não figuraram nos filmes nacionais de maior bilheteria. Apesar de ser a maior parte da população feminina do país (51,7%), as negras apareceram em menos de dois a cada 10 longas metragens rodados no Brasil. Em nenhum dos mais de 200 filmes nacionais de maior bilheteria teve uma mulher negra na direção ou como roteirista. Uma lástima!

Compra-se consciência

O crápula que compra votos

Do povo não quer saber,

O que ele pretende mesmo

É adquirir o poder

Pra roubar dinheiro público

E assim enriquecer.

Este cordel é da lavra do paraibano Francisco Ferreira Filho Diniz.

Vermelho, vermelhou!

E a vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino (PT), garante que Aracaju “vermelhou” de vez, numa referência ao crescimento do candidato a prefeito Márcio Macêdo (PT). Para opositores da petista, se tivesse em Parintins (AM), a vice teria se deparado com um ensaio do Boi Garantido, mas como está em Aracaju, é bem provável que a carreata de Márcio Macêdo tenha cruzado com a torcida do Sergipe a caminho do Estádio João Hora. Home vôte!

Vida mansa

Além de receberem o teto salarial – mais de R$ 39 mil – deputados e senadores têm direito a uma “ajuda” de igual valor para pagar despesas como passagens aéreas, telefone, correspondências, assessoria e hospedagem. Eles ainda recebem 15 salários por ano, auxílio-moradia, têm direito a gabinete com funcionários e veículo oficial. Com tanta mordomia para usufruir, deve sobrar muito pouco tempo para os congressistas defenderem quem ganha, quando muito, um mísero salário mínimo, passa fome e mora num quartinho de vila ou debaixo da ponte. Aff Maria!

Bons de ‘cana’

Cerca de 47% dos usuários de bebidas alcoólicas começaram a beber com menos de 18 anos. Segundo estudo do IBGE, 34,5% dos biriteiros tiveram o primeiro contato com a “marvada” entre os 15 e os 17 anos e 12,5%, antes dos 15 anos. Um dado preocupante da pesquisa é que 24,3% dos usuários de álcool assumiram já ter dirigido sob efeito de bebida. Desconjuro!

Marcha lenta

E o Tribunal de Contas de Sergipe é mais lento do que uma tartaruga cansada. Melhor exemplo disso foi a aprovação, na sessão de ontem, das contas da Câmara Municipal de Boquim, referentes ao distante ano de 2010. A população daquele município já vai eleger novos vereadores no próximo dia 15 e os bem pagos conselheiros do Tribunal faz de Contas ainda estão às voltas com processos de 10 anos atrás. Danôsse!

Nova pesquisa

A TV Atalaia vai divulgar, neste sábado, uma nova pesquisa sobre a disputa para prefeito em Aracaju. Feita pelo Instituto Dataform, a consulta de intensão de votos será a segunda divulgada pela afiliada da Record sobre as eleições na capital. Na primeira, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) apareceu na liderança, seguido pela delegada Danielle Garcia (Cidadania). Aguardemos, portanto!

Ambulancioterapia

Entra prefeitos e saem prefeitos, mas nenhum deles acaba com a lastimável prática da ambulancioterapia em Sergipe. Acredita-se que mais da metade das pessoas atendidas nas unidades de saúde de Aracaju são oriundas do interior e de outros estados. Em quase sua totalidade, os gestores municipais preferem comprar ambulâncias para transportar os doentes à capital a ter que investir em assistência médica. Pior é que os candidatos a prefeito prometem saúde de qualidade e os eleitores acreditam, porém os danados se elegem e recorrem à ambulancioterapia. Crendeuspai!

