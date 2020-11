DEOTAP RECEBE NOVO PRÉDIO E REFORÇA ATUAÇÃO NO COMBATE À CORRUPÇÃO

06/11/20 - 10:43:43

Com o objetivo de combater fraudes na administração pública e ações criminosas que gerem prejuízos à sociedade, o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) foi criado em 2008, pelo então secretário da Segurança Pública, João Eloy. Entre 2017 e 2020, a unidade policial contabilizou 164 inquéritos policiais instaurados, além da conclusão de 202 procedimentos investigativos. O trabalho do Deotap, que atua em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (Gaeco), resultou em grandes ações policiais, como as operações Hígia, Metástase e Caça-Fantasmas.

Antes de 2008, o Deotap se resumia a investigações na antiga Delegacia Especializada de Ordem Tributária, com limitação de trabalhos e equipe, mas ganhou corpo e hoje presta um serviço importante para a população sergipana. No mês de agosto deste ano, a unidade policial ganhou um importante reforço no combate aos crimes contra a administração pública e passou a funcionar em um prédio mais amplo e com melhor estrutura para as atividades policiais do Deotap.

Em 2020, foram deflagradas duas grandes operações, sendo uma em Itabaiana – apurando a sonegação de R$ 10 milhões em ICMS – e a outra em Capela – para apurar desvios de verba pública na Câmara municipal.

A delegada Thais Lemos, diretora do Deotap, explicou que a mudança de endereço permitiu a ampliação dos trabalhos desenvolvidos pela unidade policial. “A mudança ocorreu tendo em vista que ampliamos nosso trabalho. Já trabalhávamos na temática do combate à corrupção, mas, diante das diretrizes nacionais, criamos um núcleo para crimes contra a administração pública. O prédio antigo não tinha o espaço suficiente e a estrutura não atendia às demandas da unidade”, detalhou.

Thais Lemos citou que, diante das demandas das áreas de atuação da unidade policial, foi feito um pedido ao secretário da segurança pública, João Eloy, que, junto ao Departamento de Administração Financeira (DAF) da SSP, atendeu à solicitação de locação de um novo prédio para o funcionamento do Deotap. “O secretário João Eloy empreendeu todos os esforços no sentido de encontrar uma estrutura compatível com o trabalho do Deotap. Então a SSP alugou o prédio em que estamos instalados”, complementou.

A estrutura do novo prédio faz parte dos esforços da SSP no combate aos crimes contra a administração pública, conforme reiterou a diretora do Deotap. “Quando assumimos há três anos, quisemos dar continuidade aos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos, até porque o Deotap já tinha uma marca muito forte e consolidada. Então, o novo endereço veio diante da necessidade de ampliação do trabalho, bem como da falta de estrutura do antigo prédio. Aqui temos os cartórios, divisão de inteligência, custódia e arquivo, além de sala de investigação separada dos cartórios”, detalhou.

A diretora do Deotap salientou que o foco da unidade policial está centrado no andamento de procedimentos já iniciados e também na instauração de novos inquéritos seguindo as demandas da população. “Até o final do ano nossa perspectiva é que não tenhamos nenhum inquérito antigo tramitando. Estamos trabalhando para fazer o encaminhamento ao Judiciário. E fazendo o planejamento para o ano vindouro, já que estamos passando por um período eleitoral e sabemos que seremos demandados ainda mais. Estamos nos organizando nesse sentido”, evidenciou.

Valorização dos servidores

O novo prédio do Deotap também trouxe o reconhecimento dos servidores da segurança pública que atuam diariamente no combate à corrupção e crimes contra a administração pública. “Os servidores se sentiram valorizados e reconhecidos como profissionais da segurança pública. Fazemos um trabalho de muita responsabilidade, atuando com a vida coletiva. Por mais que essa sangria da corrupção não termine hoje ou amanhã, o possível que a gente faça para que isso seja minimizado, é um município, é um setor, é uma secretaria que andará de forma mais adequada de acordo com os ditames da lei”, assinalou.

Denúncias

A população de todo o estado pode contribuir com as investigações do Deotap, que apura crimes que afetam toda a sociedade, com impactos em áreas importantes como a saúde e a educação. O Deotap recebe denúncias através do Disque-Denúncia (181). O cidadão também pode comparecer à unidade policial, que fica localizada na rua Dom José Thomaz, 55, no bairro São José, em Aracaju. O horário de funcionamento é de 7h às 18h.

Informações e foto SSP