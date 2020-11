Huse realizou mais de 78 mil exames radiológicos nos últimos dez meses

06/11/20 - 10:50:01

É através da boa imagem feita pelo profissional de radiologia que o médico realiza um bom diagnóstico. Por isso, é importante contar com excelentes profissionais na área de radiologia. O empenho e dedicação deles merecem destaque seja na hora de produzir as imagens ou de interpretá-las. Os profissionais da área que atuam no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), desenvolvem um importante trabalho na produção de imagem do corpo e nos últimos dez meses foram contabilizados mais de 78 mil exames radiológicos, permitindo diagnosticar situações patológicas diversas na qual o médico não pode ver a olho nu.

No Dia Mundial da Radiologia e Dia Nacional do Radiologista, celebrado neste domingo próximo, 8 de novembro, o Huse conta com 74 profissionais em radiologia, sendo 19 técnicos em tomografia e 55 em radiologia, mas para que o serviço prestado pelo setor esteja de acordo com o padrão de qualidade exigido e oferecido pelo hospital, toda a equipe e o trabalho devem estar alinhados, como explica a Referência Técnica de Radiologia do Huse, Maria Giselma de Mendonça.

“Isso é importante para que o médico possa detectar as patologias e traçar um tratamento adequado para cada caso. Todo bom diagnóstico precisa de uma boa imagem e para essa boa imagem é necessário em excelente profissional das teclas radiológicas. Por isso, o técnico em radiologia é o responsável por executar os exames radiológicos, posicionando de forma correta os pacientes e escolha dos melhores parâmetros técnicos para um exame adequado. Já o radiologista faz a leitura e interpretação das imagens geradas pelo técnico, elaborando um relatório com o detalhamento dos achados na imagem e propondo um diagnóstico e tratamento para o paciente”, explicou Maria Giselma.

Significado

Radiologia significa o estudo das radiações e do seu emprego nos diagnósticos ou tratamentos. O físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen descobriu os raios-x em 1895 e ganhou um prêmio Nobel pela descoberta. As aplicações médicas disto revolucionaram a Medicina, pois se tornou possível enxergar o interior dos pacientes.

Essa técnica chegou ao Brasil apenas dois anos depois, com o médico mineiro José Carlos Ferreira Pires. Com o avanço das tecnologias empreendidas junto com o raio-x, novos métodos diagnósticos foram descobertos, como a ultra-sonografia, a mamografia e a densitometria óssea. A área médica de diagnóstico por imagem passou a ser chamada de “Imagionologia”.

Fonte e foto SES