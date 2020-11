Iran requer informações sobre folha de pessoal e alerta para investimento em Educação

06/11/20 - 06:24:40

O secretário da Fazenda de Sergipe, Marco Antônio Queiroz, esteve na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta quinta-feira, 5/11, para apresentar aos deputados os dados relativos ao cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020, destacando os números da arrecadação do governo do Estado e a aplicação dos recursos no combate à pandemia de Covid-19.

Na ocasião, o deputado estadual Iran Barbosa, do PT, aproveitou a presença do secretário para questionar os dados referentes ao crescimento considerável da folha de pessoal, que há muito tempo amarga com o congelamento dos seus salários, e, também, sobre a aplicação mínima de recursos no setor educacional.

O parlamentar destacou que tem acompanhado, desde o ano passado, o comportamento relativo às despesas com pessoal no governo do Estado e o que tem chamado a sua atenção é que, diferente do consenso estabelecido, que aponta que o crescimento vegetativo da folha de pessoal gira em torno de um a dois por cento por ano, tem havido um crescimento muito maior das despesas relativas à folha de pagamento, ainda que os servidores públicos do Estado estejam com os seus salários congelados há mais de seis anos.

“Sabemos que o crescimento vegetativo tem impactos na folha de pessoal, mas nada próximo do que vemos expresso nos dados que foram apresentados, comparativamente ao ano passado. São valores muito expressivos. Neste sentido, gostaria de requerer ao secretário e à sua equipe os dados detalhados do comportamento desse crescimento na folha, apontando o quanto corresponde a crescimento vegetativo e o quanto equivale a outros tipos despesas que se agregaram às despesas de pessoal, para que eu possa fazer uma análise mais aprofundada e compreender melhor qual a razão real desse crescimento”, solicitou o petista.

Por GEORGE W. O. SILVA