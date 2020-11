IRMÃOS SUSPEITOS DE HOMICÍDIO EM NEÓPOLIS SÃO PRESOS EM ALAGOAS

06/11/20 - 08:28:28

Dois homens autores de um homicídio ocorrido na cidade de Neópolis foram presos pela Polícia Civil. As prisões foram divulgadas esta semana e o crime, que aconteceu no dia 15 de julho deste ano, vitimou Luiz Bernado. A detenção dos suspeitos foi efetuada pela polícia alagoana e se deu após a investigação realizada pela equipe da Delegacia Regional da cidade de Neópolis.

Segundo informações repassadas, Silval Medeiros de Araújo, conhecido como “Galego da Lixeira”, teria sido preso em Alagoas pelo crime praticado em âmbito de violência doméstica contra a companheira. No entanto, ao chegar no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da cidade de São Sebastião (AL), a equipe de investigação e captura da cidade de Neópolis (SE) tomou conhecimento e passou informações à polícia alagoana, pois o mandado de prisão estava sob sigilo e a equipe de Alagoas não tinha a qualificação do suspeito, nem acesso ao mandado de prisão.

A troca de informações e a presença pessoal dos agentes lotados na delegacia de Neópolis foi crucial para o êxito das prisões. A partir da detenção de “Galego da Lixeira”, a equipe sergipana foi até o local para confirmar a identidade do investigado e realizar diligências a fim de capturar um segundo envolvido no crime.

Conforme as informações levantadas pela equipe de Neópolis, Severino Medeiros, conhecido como “Xoró”, e irmão de “Galego”, também estaria na região. Essa informação foi confirmada e “Xoró” preso em seguida. A equipe de investigação e captura foi até a cidade de São Sebastião averiguar e checar a identidade dos envolvidos, assim como levar o mandado de prisão, expedido pelo judiciário sergipano, até a autoridade policial do local em que foi efetuada a prisão. Os presos cumprirão pena no sistema penitenciário sergipano.

Fonte e foto SSP