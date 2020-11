Jornada de Estética aborda inovações da área em tempos de pandemia

06/11/20 - 07:26:08

Realizado de forma on-line, o evento contou com palestrantes da Bahia, Pernambuco e São Paulo.

Os campi Pernambuco e Sergipe da Universidade Tiradentes se uniram para promover a 9ª Jornada de Estética da Unit com o tema ‘inovações na estética em tempos de pandemia’. Realizado de forma on-line, o evento contou com palestrantes da Bahia, Pernambuco e São Paulo.

Hesmoney Santa Rosa, diretor da área de Saúde da Tiradentes, fez a abertura do evento dando boas-vindas aos alunos e destacou o crescimento de casos de depressão e de ansiedade durante a pandemia e de que forma a estética auxilia esses pacientes.

“Sou médico e tenho acompanhado o crescimento de casos de depressão e de ansiedade. A pandemia nos impôs uma nova realidade e isso potencializou casos de depressão. O tema da jornada é bem oportuno porque a estética tem papel importante da autoestima, no autocuidado e na saúde mental”.

Ivanacha Carneiro, coordenadora do curso no campus Pernambuco, explicou que a Jornada abordou temas em alta no mercado, como pós-operatório, área capilar e de sobrancelhas.

“Nosso objetivo é trazer temas atuais para nossos alunos. Buscamos profissionais reconhecidos para falar com vocês, estimulá-los”.

Esteticista e cosmetóloga, Ana Cláudia foi uma das palestrantes da noite de abertura e pontuou a importância de se manter atualizado na profissão. O evento contou, ainda, com participação de Anderson Youngs, falando sobre o mercado de sobrancelhas.

“Quando se encontra a paixão pelo que se fazem sua vida se transforma, não adianta eu falar os processos atuais na estética se o aluno não tem a paixão pela área. Se questionem sobre os objetivos profissionais. Quando falamos de estética com essa mudança de prática clínica que vivemos, temos que pensar em prática integrativa”, afirmou.

Para assistir à Jornada, acesse www.unit.br/live.

Assessoria de Imprensa