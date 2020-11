MÁRCIO REVELA SECRETARIAS QUE SERÃO OCUPADAS EM CASO DE REELEIÇÃO DE IOKANAAN

06/11/20 - 11:54:26

Diz que Valberto ofereceu a enxada e a pá e chama Rafael de oportunista, enganador da juventude e que se rendeu ao canto da sereia.

Nesta quinta, 05, ocorreu mais uma rodada de entrevista com os candidatos ao cargo de vice-prefeito na cidade de Propriá no programa Jornal da rádio 104, 9 FM com apresentação do radialista Patrício Lessa. Desta feita, o entrevistado foi o pretendente a vice na chapa de reeleição do prefeito Iokanaan Santana (PL), Márcio Dória (PT).

Com relação ao postulante na chapa do Dr. Valberto Lima (MDB), o pedetista Rafael Sandes, Márcio revelou que a nova política praticada por ele é oportunista. “Isso se chama oportunismo, isso se chama política feia. Por que se fala da nova política em Propriá, a nova política em Propriá se rendeu ao primeiro canto da sereia. Ou não é, Rafael Sandes? Perguntou Márcio.

Na oportunidade, o petista disse que estava ali para revelar as coisas. “Hoje, acordei inspirado”, frisou. Questionado sobre as conversas para compor com Valberto, Márcio revelou que ele (doutor) não entende rigorosamente de nada.

“Quando Valberto nos convidou, que já tinha Rafael, qual era a proposta dele. Do PT assumir a Secretaria de Agricultura, lembra que ele dizia que ganharíamos a enxada e a pá. A Presidente Municipal do partido, Irany Ataíde, até brincou: “Quer dizer que o senhor, doutor, acha que é do trabalhador e nos que dar a enxada e a pá”, e prosseguiu.

“Ele não sabe como funciona a política. Ele disse-me que tinha 30 %, Rafael tinha 10 % e eu 4 %. Vou somar os meus 30 % com os 10 % de Rafael, já estou com 40 % e, já estava ganho. E o PT não serve para nada”, relembrou.

Segundo ele, as conversas mantidas com Valberto o estimularam” para ser o vice que sou”, falou.

Voltando a falar sobre Rafael, Márcio lembra as conversas que tiveram sobre composição com o PDT e, que em determinada reunião, chegou a desafiá-lo.

“Se vc estiver melhor do que eu, serei seu vice”. Mais naquele momento Rafael já tinha caído no canto da sereia do Dr. Valberto. Então a nova política se juntou com a velha política, a velha política de Valberto e de Renatinho”, ressaltou Márcio.

O petista prossegue destacando que Rafael enganou toda essa juventude que ele diz ser o candidato dela. “Bom eles saberem que foram enganados neste acordo. O rapaz da nova política, como diz o meu companheiro Jackson Oliveira, não vale a nova política, vale a boa política”, enfatizou.

Márcio lembra que chegaram a procurar os próceres do partido, indo ao encontro do deputado federal João Daniel e do Senador Rogério Carvalho.

Já em relação à aliança formada com o prefeito Iokanaan Santana, Márcio destaca que foi feito um acordo natural de gestão. “Teremos secretarias que são tingidas pelo PT. Quais? Secretaria de Administração, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Cultura (a ser criada)”, revela.

Concluindo, Márcio enaltece que no acerto formalizado, o partido estará dentro da gestão, fazendo parte.

“O PT irá de fato comandar três pastas. Um acerto de gestão”, concluiu.

Com informações do Jornal da 104, 9 FM na rádio Propriá FM