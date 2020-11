Pequenos negócios comandam retomada de empregos

06/11/20 - 13:56:20

Quase 2,5 mil vagas foram criadas nos últimos três meses no estado

Depois de um primeiro semestre marcado por dificuldades e fechamento de postos de trabalho, os pequenos negócios em Sergipe já sinalizam que estão conseguindo se recuperar dos efeitos causados pela pandemia. Um levantamento realizado pelo Sebrae com base nos dados do Ministério da Economia mostra que entre julho e setembro foram criados 2.445 empregos nas micro e pequenas empresas.

Esse número representa 79,8% do total de vagas geradas no estado no período, incluindo as médias e grandes empresas e a administração pública. Somente em setembro foram abertos 1.525 postos de trabalho nos pequenos negócios.

O cenário é totalmente diferente do registrado nos seis primeiros meses do ano, quando foi registrado o fechamento de 6.360 vagas nas micro e pequenas empresas sergipanas.

Essa tendência de abertura de empregos vem se consolidando ao longo dos últimos três meses. Em julho, por exemplo, o saldo entre contratações e demissões foi positivo em 11 postos de trabalho. Já em agosto, o número saltou para 909 novas vagas.

“Os números mostram que a recuperação nos pequenos negócios tem ocorrido de maneira mais rápida que a verificada nas médias e grandes empresas. Esse é um fenômeno que já ocorreu em outros períodos de crise e se repete agora. A tendência, pelo menos pelos próximos dois meses, é que esse cenário de retomada continue, já que tradicionalmente o período de outubro e novembro é marcado por novas contratações”, explica o analista técnico do Sebrae, Raphael Matos.

Balanço negativo

Apesar da melhora, o levantamento mostra que nos primeiros nove meses do ano o saldo de empregos nos pequenos negócios ainda é negativo em 3.915 vagas. Já nas médias e grandes empresas a situação é ainda pior, com o fechamento de 7.432 postos de trabalho.

Por Wellington Amarante

Foto assessoria