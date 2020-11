POLICIAL MILITAR É PRESO SUSPEITO DE MATAR HOMEM A TIROS EM ESTÂNCIA

06/11/20 - 05:49:52

Um policial militar foi preso, na manhã desta quinta-feira (05), no Conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro, onde foi cumprido o mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele é suspeito de ter praticado um homicídio no município de Estância.

A prisão foi realizada no conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro, onde foi cumprido o mandado de prisão expedido pela Justiça contra o suspeito do crime. Na ação policial, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência dele. Segundo a investigação, no dia do homicídio, o investigado, em um veículo com placa falsificada, se dirigiu à casa da vítima.

As equipes, da Delegacia Regional de Estância e policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), também cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito.

A investigação concluiu que no dia do homicídio, ele usou um veículo com placa falsificada. O suspeito foi encaminhado ao Presídio Militar e está à disposição da Justiça.

Em nota, a Polícia Militar lamenta o fato ocorrido, pois a nossa missão é cumprir a lei, e por tal motivo foi realizada a prisão do referido suspeito em cumprimento a uma ordem judicial, que a partir de agora está a disposição da justiça.

Com informações da SSP