No Bairro 17 de Março, “Branca de Neve” é recebido de braços abertos

06/11/20 - 07:45:47

Nesta quinta-feira, 05, o futuro vereador de Aracaju, Branca de Neve, fez mais uma caminhada no bairro 17 de março. Dono de um perfil que é a própria identidade do povo aracajuano, ele foi recebido de braços abertos por eleitores e amigos.

Mesmo com as dificuldades enfrentadas no Brasil e no mundo por conta da pandemia do COVID-19 e com a falta de credibilidade da política brasileira na atualidade, as pessoas fizeram questão de sair nas portas para acenar e cumprimentar o nosso vereador ‘Branca de Neve’.

A caminhada das eleições já está na sua reta final, mas já contamos com a certeza do apoio e do voto do povo aracajuano. O momento ainda é de luta, mas convictos de que a resposta seja vitoriosa.

Por Anne Isabelle

Foto assessoria