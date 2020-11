Qualificamos a transparência pública em nossa gestão, afirma Edvaldo em sabatina

06/11/20 - 06:16:48

Como candidato à reeleição, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) participou nesta quinta-feira, 5, de sabatina realizada pela seccional sergipana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SE). Durante o evento, o gestor reafirmou seu compromisso com a transparência pública e os avanços conquistados nessa área.

“A Prefeitura de Aracaju ocupa hoje, segundo dados do Tribunal de Contas do Estado, posição de destaque quanto à transparência pública entre as demais cidades sergipanas”, realçou o prefeito referindo-se à nota 9,4, numa escola que vai de zero a dez, conquistada pelo Município, em sua gestão, no ranking de transparência do TCE.

Edvaldo ressaltou, além do aperfeiçoamento promovido por sua gestão no Portal Transparência Aracaju, “garantindo acesso fácil e rápido” a todas as informações de receitas e despesas da prefeitura, a implantação do portal e do aplicativo Mais Saúde Cidadão, “que permite ao cidadão solicitar exames e consultas e acompanhar sua posição na fila, de forma clara e transparente”, frisou.

“E para avançar ainda mais, inscrevi no nosso programa de governo da minha candidatura à reeleição, o compromisso de implantar novos e modernos mecanismos de controle e transparência de todos os processos e ações da administração pública municipal”, se comprometeu o prefeito diante dos representantes da advocacia sergipana.

Na sabatina, Edvaldo fez um balanço dos últimos três anos e dez meses da administração municipal e pontuou a implementação de um conjunto de ações para facilitar a vida das pessoas no acesso aos serviços municipais, “como a matrícula online, nas escolas; e o prontuário eletrônico, em toda a rede de saúde”, frisou.

“Implantamos também o AjuInteligente, através do qual mais de mil serviços públicos podem ser solicitados pela internet, além do MonitorAju, voltado para o monitoramento dos pacientes com coronavírus e que vamos estender para outras doenças, e o ClimAju, de acompanhamento da situação do tempo na cidade, além do Portal da Transparência, que aperfeiçoamos constantemente”, completou o prefeito.

Ao responder aos questionamentos enviados pelas comissões temáticas da entidade, Edvaldo abordou alguns de seus compromissos de campanha, como a criação de uma clínica veterinária, a instalação de sonorização nos semáforos da cidade, ações de inclusão para pessoas em situação de rua, entre outras iniciativas.

Acompanhado da candidata à vice-prefeita, delegada Katarina, Edvaldo agradeceu à seccional sergipana da OAB o convite para participar da sabatina. “Com a promoção de um evento como esse, no qual pudemos apresentar propostas e discutir ideias e projetos para nossa cidade, quem ganha é a democracia”, disse.

Foto: Ana Lícia Menezes

Por Valter Lima