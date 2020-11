Segunda Edição do DJ Xsavier B2B convidados no sábado, dia 07

06/11/20 - 08:35:22

Os apaixonados por música eletrônica tem encontro marcado nesse sábado, 07, na segunda edição do XSavier B2B Convidados, no Talhado Club pelo The Clinic, a partir das 23h até às 02 da manhã. Com a participação especial dos habilidosos DJS: Lure, Bumpz, Miraton, Axshy e Noiser que também comandarão as pick-ups nesse evento. A promessa dessa turma é não deixar ninguém parado! O DJ XSavier promete uma noite inesquecível para os aficionados por música underground eletrônica.

O evento terá entrada gratuita, porém com limitação de público por conta das normas determinadas pelas autoridades sanitárias exigidas em virtude da pandemia da COVID-19. Chegue cedo para não ficar de fora desse evento totalmente underground!

O Talhado Club fica localizado na Avenida Mario Jorge Menezes Vieira, 667, bairro Coroa do Meio, reserva de mesa pelo (79) 9 9152-5831 Dora.

Da assessora