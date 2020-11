“Sei da minha responsabilidade com os aracajuanos”, afirma Danielle Garcia

06/11/20 - 13:46:38

Os moradores do bairro Santo Antônio promoveram uma grande recepção para a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), candidata a prefeita de Aracaju, e seu candidato a vice-prefeito, Valadares Filho (PSB), na noite de quinta-feira, 05. Mais uma demonstração de que os aracajuanos já identificaram quem tem as melhores propostas para a capital e querem alguém com coragem de promover as mudanças necessárias e aguardadas há anos.

“Um carinho que nos motiva bastante. É essa receptividade que traz a certeza de que a mensagem que estamos trazendo para os aracajuanos, por meio dos compromissos apresentados, está sendo compreendida e identificada como a melhor para a nossa cidade, pois são realistas e possíveis de colocar em prática”, destacou.

Durante a carreata, chamou atenção a alegria das crianças ao ver Danielle, uma admiração expressada de diversas maneiras. “Sei da minha responsabilidade de servir à população enquanto prefeita, especialmente nas ações voltadas para as crianças e os jovens, que são o futuro da nossa cidade. Por isso, vamos transformar a nossa educação da rede municipal, promovendo um ambiente mais acolhedor e atraente nas escolas, com bibliotecas, laboratórios de robótica e trazendo o esporte a cultura para o dia a dia. Uma educação de qualidade, com melhores índices no IDEB”, salientou.

A candidata também ressaltou a necessidade de garantir ambientes propícios ao lazer, esporte e convivência. “Vamos requalificar os espaços esportivos e de lazer das praças da cidade, tornando um espaço de convivência entre os moradores. Além disso, promover projetos esportivos, culturais e de promoção à saúde, por meio do estímulo à prática de atividades físicas. Teremos a presença efetiva da Guarda Municipal para garantir a segurança e manter a ordem”, detalhou.

Por Ascom/Danielle Garcia