SES REGISTRA 101 CASOS DE COVID-19 E MAIS TRÊS MORTES EM INVESTIGAÇÃO

06/11/20 - 05:25:28

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quinta-feira, 5, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 101 casos e três novos óbitos. Em Sergipe, 84.810 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.231 morreram. Todos os três óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 77.760 pacientes foram curados.

Os três óbitos foram: mulher, 83 anos, de Aracaju, com hipertensão; homem, 85 anos, também de Aracaju, com hipertensão e diabetes; e mulher, 59 anos, de Tobias Barreto, com diabetes.

Foram realizados 194.347 exames e 109.537 foram negativados. Estão internados 168 pacientes, sendo 88 em leitos de UTI (59 na rede pública, sendo 58 adultas e 1 pediátricas; e 29 na rede privada, sendo 28 adultas e 1 pediátricas) e 80 em leitos clínicos (59 na rede pública e 21 na rede privada). São investigados mais quatro óbitos. Ainda aguardam resultado 886 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.