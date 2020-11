SMTT organiza programação para o Dia Mundial em Memória às Vítimas do Trânsito

06/11/20 - 16:31:57

O terceiro domingo de novembro é tradicionalmente reservado para as ações do Dia Mundial em Memória às Vítimas do Trânsito. Este ano, a data irá coincidir com as eleições municipais, no dia 15 de novembro e, por isso, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju irá antecipar as ações educativas para os dias 9, 10, 11 e 12 de novembro. O objetivo das atividades é chamar a atenção da população para a importância das boas práticas no trânsito, com o intuito de evitar acidentes e salvar vidas.

Serão realizadas ações em pontos de grande circulação da capital sergipana, como as avenidas Tancredo Neves, Ministro Geraldo Barreto Sobral, rua Geru e a travessa Joana Ribeiro, no bairro Industrial.

“Escolhemos pontos da cidade que são de grande movimentação para chamar a atenção do maior número possível de pessoas. A quantidade de acidentes na capital vem diminuindo, mas ainda precisamos de mais conscientização para termos um trânsito mais seguro. O Dia Mundial em Memória às Vítimas do Trânsito, além de homenagear aqueles que perderam a vida no trânsito, deve ser uma data de alerta e reflexão. Se cada um fizer a sua parte, respeitando às leis e sinalizações, salvaremos mais vidas”, ressalta o superintendente da SMTT, Renato Telles. Em 2020, de janeiro a setembro, foram registrados 28 óbitos por acidente de trânsito em Aracaju, segundo dados da SMTT, do Instituto Médico Legal (IML) e CPTran.

Programação

9 de novembro

Local: avenida Tancredo Neves

Horário: 6h30

10 de novembro

Local: avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral

Horário: 7h

Local: avenida João Rodrigues

Horário: 16h

11 de novembro

Local: travessa Joana Ribeiro (Fasouto)

Horário: 7h30

12 de novembro

Local: rua Geru

Horário: 8h

Ascom SMTT