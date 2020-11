42 candidatos de Sergipe receberam o auxílio emergencial

07/11/20 - 07:06:39

O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou nesta sexta-feira (06) uma lista com 42 nomes de candidatos a vereador, vice-prefeito ou prefeito nas eleições deste ano, em Sergipe, que receberam auxílio emergencial e declararam patrimônio acima de R$ 300 mil, o que é um indicativo de que eles não se encaixavam nas regras para receber o benefício.

A lista, que contém o cruzamento de dados realizado pelo TCU e o cruzamento realizado pelo Ministério da Cidadania, permite identificar o tipo de auxílio (emergencial ou residual) e o momento do bloqueio (se antes ou depois da decisão do TCU). Os resultados, conforme o TCU, são apenas indícios de renda incompatível com o auxílio.

Os candidatos que receberam pelo menos uma parcela do auxílio emergencial e declararam patrimônio superior a R$ 300 mil durante o registro da candidatura. Em todo o país, são mais de 10 mil candidatos que aparecem no cruzamento de informações do INSS e do Tribunal Superior Eleitoral.

Em Sergipe, o TCU apontou 42 candidatos distribuídos em Aracaju, Barra dos Coqueiros, Boquim, Campo do Brito, Canindé de São Francisco, Capela, Estância, Gararu, General Maynard, Itabaianinha, Japaratuba, Lagarto, Laranjeiras, Malhador, Maruim, Monte Alegre, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Pirambu, Porto da Folha, Ribeirópolis, Santo Amaro das Brotas, São Cristóvão, Tomar do Geru e Umbaúba.