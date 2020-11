Belivaldo autoriza a reestruturação da rodovia que liga Dores ao município de Ribeirópolis

07/11/20 - 08:24:17

Ordem de Serviço da SE-339, em Nossa Senhora das Dores, deve impulsionar desenvolvimento e levar mais segurança para quem transita pela região

O Médio Sertão e o Agreste Central sergipanos foram contemplados, nesta sexta-feira (06), com obras do Pró-Rodovias, um dos eixos do Programa de Recuperação Econômica – Avança Sergipe. O governador Belivaldo Chagas autorizou a reestruturação de parte da Rodovia SE-339, entre o município de Nossa Senhora das Dores (SE-339) e a SE-240, no povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis, com objetivo de levar mais segurança para quem trafega pela região e auxiliar o desenvolvimento local.

“A sensação é de dever cumprido. A gente vem trabalhando muito, colocando a casa em ordem, planejando, executando o que a gente pensa. E o bom é saber que essa ação de restruturação da rodovia deixa a população de toda região satisfeita. O que eu quero é que a gente consiga cada vez mais recursos para fazer obra para beneficiar os sergipanos”, disse Belivaldo Chagas.

Serão investidos R$ 11.317.019,68 nos 24,4 km de rodovia. A obra será realizada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) e terá a Torre Empreendimentos Rural e Construções LTDA como empresa contratada.

De acordo com o governador Belivaldo Chagas, a via que recebe o investimento do Estado faz parte da rota de produção dos municípios, que se destacam pela criação de gado de corte, leite, no setor de Serviços, agroindustrial e na agricultura, com a plantação de amendoim, mandioca, feijão, algodão e batata doce. “É uma obra que mexe com todo o estado e, nessa região, ajuda a aquecer a economia, gera emprego. E essa é, por tanto, mais uma ação do Pró Rodovias, dentro do Avança Sergipe, que a gente coloca à disposição da população”, disse.

O comerciante Marcos Santos de Andrade acredita que a obra vai ajudar a impulsionar mais o seu comércio que fica próximo à via. “Aqui é passagem para Itabaiana, Moita Bonita, com essa obra vai ajudar no movimento, vai ficar muito melhor. Quem tem veículo reclama muito das condições da pista, acredito que vai melhorar bastante”, comemorou o comerciante.

“Hoje é mais uma ordem de serviço dada dessa primeira etapa do Pró Rodovias. Uma obra de fundamental importância para o escoamento da produção agrícola e pecuária da região. A partir desse Governo, estamos reestruturando grande parte das nossas rodovias, o que é motivo de orgulho e felicidade para todos nós. Já considero a nossa administração exitosa no que se refere a parte de rodovias”, pontuou o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Ubirajara Barreto.

A rodovia terá largura total de 8 m, sendo 6 m de largura da pista de rolamento (duas pistas de 3 m cada) e 1 m de cada acostamentos. Ao todo, serão aplicadas 14.054,40 t de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ).

Dona Maria Aparecida dos Santos, de 62 anos, mora há 30 anos no povoado. Ela planta milho em sua propriedade e ficou feliz quando viu as máquinas preparadas para iniciar as restruturação da rodovia. “Com essa obra, vai melhorar muito as condições da pista, inclusive para diminuir a quantidade de acidentes”, disse a aposentada que utiliza muito a estrada quando precisa se deslocar para Itabaiana.

“A dificuldade toda está pelas condições dessa pista. São muitos buracos, acredito que com essa reforma, vai melhorar muito. A maioria dos acidentes é ocasionada pelos os buracos, então será uma reforma muito bem-vinda. Acredito que quando formos para Itabaiana não vai ter mais dificuldades como enfrentamos hoje. A gente só tem agradecer, em nome da população dorense, ao governador Belivaldo por essa grande obra”, falou a aposentada Marizete Barros de Lima Santana, que mora há 33 anos em Dores.

“É com grande alegria que recebemos essa obra do governo do Estado, principalmente por que nós temos na região Sul muitos povoados que interligam com o nosso município, então todos esses povoados serão beneficiados com isso. É um momento ímpar na administração do governador Belivaldo Chagas”, ressaltou o secretário de Gabinete e Defesa Social de Nossa senhora das Dores, Sérgio Henrique.

SE-240

O Governo do Estado, também, está recuperando, por meio do Pró-Rodovias, os trechos da SE-240 desde o Povoado Serra do Machado à sede de Ribeirópolis e do Povoado Serra do Machado ao município de Moita Bonita, autorizadas pelo governador Belivaldo Chagas no último 08 de setembro. Nesses trechos, o investimento é de R$ 5.788.147.8.

Foto: Arthuro Pganinne