CONFIANÇA CONSEGUE EMPATE DE 1 A 1 COM O TIME DO PARANÁ EM CURITIBA

07/11/20 - 08:48:09

O Confiança foi, nesta sexta-feira (6), à Curitiba e conseguiu um importante empate com o Paraná Clube. O time da casa saiu na frente, mas cedeu o empate em 1×1, no jogo que marcou o início do returno da Série B e a reestreia do técnico Rogério Micale na equipe paranaense. Na primeira etapa, o Tricolor pouco chegou à área adversária e quando finalizou, foi sem perigo algum ao adversário. Quem teve mais posse de bola foi o Dragão, com 56% contra 44% dos donos da casa.

No segundo tempo, o Paraná entrou em campo mais ofensivo. Aos 11, o gol. O time paranista subiu na velocidade para o contra-ataque e o goleiro Rafael Santos saiu na tentativa de afastar. Porém, o arqueiro se atrapalhou todo e a bola ficou com Karl, que passou para Léo Castro. O centroavante empurrou para o fundo da rede e a defesa do Confiança até tentou tirar, mas a bola já estava dentro da meta.

Ao conseguir a vantagem, o Paraná passou a jogar mais recuado e cedeu o empate ao Confiança. Aos 27, após cobrança de falta de Reis, que bateu na barreira e voltou, Guilherme Castilho arriscou, a defesa paranista se atrapalhou e tentou tirar de qualquer jeito. O próprio Reis ficou com a bola e mandou para o fundo da rede, igualando o marcador. Sem força para buscar a vitória, o Paraná se limitou a segurar as investidas dos sergipanos até o apito final. Alisson, por duas vezes, evitou o que seria a virada do Confiança.

Fonte Destaquenoticias