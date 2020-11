Delegado e influencer Paulo Bilynskyj ministra workshop em Aracaju

O delegado, professor e influencer Paulo Bilynskyj, um dos expoentes da defesa pessoal no País, estará em Aracaju neste final de semana para ministrar o Workshop Defesa Armada, curso promovido em parceria entre o Clube de Tiro Pinheiro e o MercadoGun.com. Será uma grande oportunidade para os adeptos do tiro esportivo conhecerem mais sobre o tema com um dos instrutores mais capacitados.

Paulo Bilynskyj é delegado de Polícia Civil no Estado de São Paulo e atirador esportivo. Seu perfil no Instagram tem mais 514 mil seguidores, enquanto o seu canal no YouTube tem 465 mil inscritos. Além disso, é professor em Cursos de Pós Graduação em Direito Penal e Processual Penal e coordenador de Cursos preparatórios para carreiras policiais.

Também é co-autor do livro “Delegado de Polícia – Questões Discursivas e Peças Práticas Comentadas e Respondidas” e consultor técnico para Cinema e Televisão. Segundo Marco Pinheiro, CEO do Clube de Tiro Pinheiro, trazer para Aracaju um nome como o de Bilynskyj traz para outro nível a prática do tiro esportivo em Sergipe.

“Esse é um esporte que se desenvolve cada vez mais por aqui. E quando conseguimos um workshop com alguém como o delegado Paulo Bilynskyj estamos dando uma oportunidade para que os adeptos elevem o seu conhecimento. Ficamos bastante satisfeitos com isso, pois é uma das modalidades que mais cresce no País e estamos contribuindo para isso”, assegurou.

Inicialmente, o Workshop Defesa Armada aconteceria somente no sábado, dia 7. Contudo, com a grande procura e o esgotamento das vagas em poucas horas, foi aberta uma nova turma para o sábado, dia 8. Mas as vagas são limitadas. Os alunos poderão fazer 100 disparos e sairão do curso com certificado. As inscrições devem ser feitas no telefone (11) 93437-1077.

Por Daniel Soares