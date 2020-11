Edvaldo apresenta a moradores Plano de Desenvolvimento da Zona de Expansão

07/11/20 - 09:20:15

Candidato à reeleição, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) apresentou, nesta sexta-feira, 6, o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Zona de Expansão. Em evento com lideranças comunitárias, vereadores, candidatos a vereador da região e moradores, Edvaldo, acompanhado da candidata à vice-prefeita, Katarina Feitoza, anunciou a série de investimento que pretende, em sendo reeleito, realizar nos povoados Mosqueiro, Areia Branca, Matapuã, São José e Robalo, para dotar a região de infraestrutura, com drenagem, saneamento e pavimentação das vias, além de construir uma nova unidade básica de saúde e um Centro de Referência da Assistência Social.

Em sua explanação, Edvaldo destacou as ações coordenadas e integradas com as quais se compromete. O primeiro aspecto trata da legislação, que envolve a inclusão de regramentos dentro do Plano Diretor, da criação de leis específicas para a localidade e a transformação dos povoados em bairros. Como segundo ponto, o prefeito apontou a preocupação com o meio ambiente, com a definição de áreas de preservação, uso racional dos recursos hídricos e regras de ocupação do solo.

O terceiro quesito, que trata da infraestrutura, envolve a revitalização, infraestrutura, saneamento e tratamento de esgoto no Matapuã, Mosqueiro, Areia Branca e São José, além da drenagem com construção de canais na interligação dos povoados Areia Branca, Mosqueiro e Matapuã. Também está prevista a construção de avenidas junto aos canais e melhorias na avenida Melício Machado, além da iluminação de LED e melhorias nas orlas e atracadouros turísticos.

Em relação à Economia, o prefeito tem como meta o estabelecimento de tratamento tributário diferenciado para a instalação de novos negócios para geração de emprego e renda e estruturação para implantação de centros comerciais. No quesito “Rede de Cuidados”, Edvaldo já assegurou os recursos para construção de uma unidade básica de saúde, além de implantar um CRAS e ampliar as equipes de saúde da família.

“Apresentamos aos moradores da Zona de Expansão aquilo que projetamos para os próximos quatro anos. É um projeto que vai da área econômica, passa pela área de mobilidade urbana e turismo e vai até a infraestrutura. Faremos a drenagem, a pavimentação e a ligação viária entre os povoados, melhorando sensivelmente a qualidade de vida daquelas pessoas e resolvendo um grande problema que aquela região ainda enfrenta”, afirmou o candidato, destacando que, aliado aos serviços de esgotamento sanitário e pavimentação, será construído um grande canal que irá drenar as águas pluviais.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes