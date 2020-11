ESTUDANTE DE MEDICINA DE 24 ANOS É ASSASSINADO A TIROS NA JABOTIANA, EM ARACAJU

07/11/20 - 10:12:54

Um estudante de medicina identificado como Pedro Teixeira de Souza Júnior, 24 anos, foi assassinado na madrugada deste sábado (07), no Bairro Jabotiana, em Aracaju, após ser atingido por um tiro quando andava pelo local.

De acordo com a Polícia Civil, homens em um veículo roubaram pertences da vítima, que foi atingida sem reagir.

Equipes da Polícia Militar, perícia e agentes do local de crime do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) fizeram os primeiros levantamentos e tomaram providências a fim de identificar a dinâmica do crime e os envolvidos na ocorrência.

Quem tiver mais informações que possam contribuir com a polícia, deve ligar para o disque-denúncia, 181.