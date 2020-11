ESTUPRADOR MORRE APÓS ENTRAR EM CONFRONTO COM POLICIAIS NO SERTÃO

07/11/20 - 08:14:33

Nesta sexta-feira (06) os policiais civis da Delegacia Regional de Glória e militares da Caatinga, coordenados pelo delegado Eurico Nascimento e Capitão Fabrício, ao adentrarem na residência localizada no bairro Matadouro na tentativa de dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de Manoel Santos Moraes, o “TUTA” como era conhecido, reagiu com disparos de arma de fogo calibre 38. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital local e morreu.

Segundo a autoridade policial, o indiciado era bastante conhecido no meio policial por sua periculosidade, uma vez que já foi preso por policias civis desta unidade policial por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo em concurso com roubo e estupro, o qual foi posto em liberdade no dia 18/12/2018, mediante progressão para o regime aberto.

O delegado contou também que além dos delitos o mesmo estava respondendo a um inquérito policial em que foi indiciado por atirar contra policiais civis que estava realizando abordagem em suspeitos.