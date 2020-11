JUSTIÇA DÁ DIREITO DE RESPOSTA A EDVALDO PARA REBATER O QUE DISSE MÁRCIO

07/11/20 - 14:34:03

Edvaldo obtém na Justiça direito de resposta para rebater injúria propagada por Márcio Macedo



Prefeito e candidato à reeleição, Edvaldo Nogueira (PDT) obteve mais uma vitória na Justiça Eleitoral contra a campanha de ódio conduzida por seus adversários políticos. Em decisão assinada na sexta (6) e publicada neste sábado, 7, o juízo da 27ª Zona Eleitoral concede ao pedetista direito de resposta no horário reservado à propaganda eleitoral do candidato Márcio Macedo (PT) na TV.



De acordo com o titular da 27ª Zona Eleitoral, juiz José Pereira Neto, a campanha de Márcio Macedo utilizou expressões “efetivamente injuriosas” para atacar a honra e a imagem do prefeito Edvaldo Nogueira. Ao analisar o conteúdo da peça alvo da representação, o magistrado destacou a necessidade de haver “maior urbanidade entre os políticos”.



O juiz eleitoral frisou ainda que, no âmbito do debate político-eleitoral, críticas poderiam ter sido feitas, “inclusive com maior poder de convencimento”, sem necessitar recorrer a palavras ofensivas e degradantes. Com esse entendimento, o magistrado concedeu “direito de resposta proporcional à duração da ofensa, mas nunca em tempo inferior a um minuto”, e fixou multa de mil reais por dia em caso de descumprimento.



Edvaldo ressalta que, a despeito dos ataques e discursos de ódio proferidos pelas campanhas adversárias contra sua candidatura à reeleição, seguirá fazendo uma campanha propositiva, ancorada no respeito à democracia, às leis eleitorais e, sobretudo, às famílias aracajuanas.