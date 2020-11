PRESIDENTE DA ALA ASSUME A DIREÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA

07/11/20 - 05:46:50

Na última quinta-feira, 5, dentro da programação da Semana da Cultura, organizada pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funca), foi realizada a solenidade de posse dos novos membros do Conselho Estadual de Cultura. Na ocasião, foram nomeados e empossados 15 conselheiros de diversos órgãos e entidades, tendo como novidade este ano a incorporação de mais quatro membros na mesa. Foram oficialmente empossados o novo presidente e vice-presidente da mesa: Francisco Diemerson de Souza Pereira, presidente da Academia de Letras de Aracaju (ALA); e Igor Leonardo Moraes Albuquerque, representante do Governo do Estado de Sergipe, respectivamente. A cerimônia de posse aconteceu no auditório da Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (Seagri).

O atual presidente, Francisco Diemerson, se mostrou emocionado ao retornar ao local onde exerceu a atividade de estagiário, só que agora, em uma nova posição. “Venho a este Conselho emocionado por retornar agora como presidente, integrando esse grupo seleto e penso que o colegiado é um órgão de ressonância cultural, intelectual e em prol da diversidade de ideias. É um local da divergência produtiva de opiniões que vão se construir baseadas nas políticas de cultura”, concluiu.

Além de Francisco Diemerson, outros dois membros da Academia de Letras de Aracaju integram o Conselho Estadual de Cultura: os acadêmicos Fernando Aguiar e Antônio da Cruz.

Foto: Ascom/Funcap

Por Lara Aguiar