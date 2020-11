Vereador lamenta morte de estudante e cobra elucidação imediata do crime

07/11/20 - 11:01:46

A morte do estudante de medicina Pedro Teixeira de Souza Júnior, 24 anos, ocorrido na madrugada deste sábado (07), chocou os moradores e colegas do jovem que residia no município de Porto da Folha.

Ao tomar conhecimento da tragédia, o vereador Heliomarto, o Abençoado, disse que lamenta o fato e que já manteve contato com o delegado Dr. Thiago, responsável pela investigação, que informou que o crime foi praticado no na praça, no Jabotiana.

O delegado informou que os elementos chegaram em um HB20 e efetuaram os disparos contra o rosto do jovem que morreu no local. Ainda segundo informações, os elementos levaram uma bolsa de uma colega que estava com o jovem.

Heliomarto disse que “lamento que um jovem estudante tenha sido assassinado. Na conversa que tive com o delegado, ele disse que assim que tiver qualquer informação ele irá informar. Nós esperamos que os assassinos sejam presos logo para que a família também possa ter uma resposta desse crime hediondo”, lamentou o vereador.

Pedro Teixeira de Souza Júnior, Juninho como era conhecido, era filho de Pedrinho de Isaura e da professora Ivanilde e sobrinho de Cleia Campos, Secretária de Educação de Porto da Folha.

Foto Gordinho do Povo