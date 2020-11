DEPUTADO GEORGEO PASSOS DENUNCIA QUE FOI SEGUIDO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS

08/11/20 - 07:11:57

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) foi vítima de uma perseguição na noite desta sexta-feira (06), na cidade de Ribeirópolis. O parlamentar explicou que por volta das 21h, um carro modelo Gol, de quatro portas, na cor prata, de placa NVH 2H19, com vidros totalmente escuros, o seguiu por cerca de uma hora pelas ruas de Ribeirópolis.

Georgeo explica que não conseguiu identificar o motorista por causa do fumê aplicado em todos os vidros do veículo. “Não dava para saber quem estava dirigindo e quem eram os passageiros do carro, pois a película aplicada nos vidros do carro, incluindo o pára-brisa frontal era 100% fumê. Sabemos que o Código de Trânsito Brasileiro proíbe esse tipo de conduta, portanto, além da perseguição ao meu carro, o condutor deste veículo deve responder por esta infração”.

O deputado acredita que esta perseguição foi realizada pela chapa adversária à do seu pai, prefeito Antônio Passos, nas eleições municipais de Ribeirópolis. “Sabemos que uma determinada Coligação vem realizando ações suspeitas, na cidade, como incitação à violência e compra de votos, por isso, tenho certeza de que essa ação foi determinada pelo lado de lá. O que mais me preocupa é a questão da nossa segurança e dos nossos amigos, já que estamos sendo seguidos por pessoas que não temos como identificar em virtude das alterações mencionadas no veículo. No mínimo, deveriam retirar as películas”.

“A chapa de meu pai, inclusive, realizou uma campanha contra esse tipo de comportamento. Alertando aos nossos eleitores para não responderem às provocações e nem tampouco alimentarem discussões, afinal, nós acreditamos em um pleito seguro e defendemos isso. Temos trabalho prestado e um nome que não chegou ontem na política sergipana”.

Georgeo fez um alerta à Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) e ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para que eles fiquem atentos ao que está acontecendo em Ribeirópolis. “Pedimos que a SSP e o próprio TRE fiquem atentos ao caminhar do pleito eleitoral aqui na nossa cidade. Infelizmente, nem todas as pessoas têm a consciência e o equilíbrio de Antônio Passos e por isso é preciso estar em alerta”.

O deputado informou que na próxima segunda-feira (09), vai procurar a delegacia da cidade e o Ministério Público (MP) para informar sobre a perseguição que ele sofreu na última sexta-feira (06). “Vamos tomar as providências cabíveis e descobrir quem é o responsável por esta ação. Irei na delegacia da cidade e no MP para deixar estes órgãos cientes do que aconteceu comigo nesta sexta-feira, inclusive, entregando o vídeo que fizemos e que comprova o que estamos denunciando”.

Da assessoria