PC PRENDE MULHER SUSPEITA DE MATAR COMPANHEIRO E SIMULAR ROUBO

08/11/20 - 06:52:37

Policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam em flagrante, na última sexta-feira, 6, Cleusa dos Santos Souza, suspeita de ter matado a golpes de foice seu companheiro Alcides dos Santos, de 67 anos. O crime ocorreu no povoado Serra do Cágado, zona rural de Itabaiana, na madrugada de sexta-feira.

A polícia foi acionada por volta das 8h da manhã para atender uma ocorrência em que um corpo de idoso havia sido encontrado, com sinais de violência, dentro de casa. De acordo com informações, teriam subtraído dinheiro e um aparelho celular. “Ao chegarmos na cena e coletarmos as primeiras informações, desconfiamos da versão apresentada pela Sra. Cleusa. Ela alegou que ao acordar havia se deparado com o seu companheiro morto na cama, com ferimentos na cabeça. Disse também que reviraram o guarda-roupas e subtraíram cerca de 1.800 reais e um aparelho celular. Mas essa versão não se sustentou, e ela acabou confessando o crime”, explicou o delegado regional de Itabaiana, Tarcisio Tenorio.

Segundo Tenorio, Cleusa admitiu ter desferidos dois golpes com o cabo de uma foice na cabeça de Alcides enquanto ele dormia. “Alegou que cometera o ato por indignação, já que Alcides, com quem convivia há 18 anos, na noite anterior, durante uma discussão do casal, teria xingado a mãe dela, falecida há cerca de três meses”, acrescentou o delegado.

Durante sua confissão, Cleusa disse ter escondido a foice em um tanque. O objeto foi localizado e apreendido pela Polícia.

Cleusa foi autuada em flagrante por homicídio qualificado e será submetida à audiência de custódia neste sábado.

Fonte e foto assessoria