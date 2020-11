Vereador Cabo Amintas visita a feira da Coroa do Meio em Aracaju

08/11/20 - 06:50:31

O vereador Cabo Amintas (PSL) foi visto, na manhã deste sábado (7), na feira da Coroa do Meio. Ele, até parou para tomar café da manhã em uma das barracas.

Cabo Amintas, que sempre foi um homem do povo, cresceu frequentando o mercado e as feiras e trabalhou nas ruas da capital como policial militar. Mesmo como vereador, continua em contato com os amigos e com a população, até mesmo com o propósito de fiscalizar.

O parlamentar está sempre disponível para um bate-papo nas ruas ou até na feira, onde parou para comer um pastel com caldo de cana. Esse é um hábito que sempre cultivou, algo do seu cotidiano e da maioria da população. “Não é pelo fato de, atualmente, ser vereador que eu deixaria de gostar daquilo que sempre foi a minha rotina. Fui e sempre serei um homem do povo”, concluiu.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas