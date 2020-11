CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO SEGUE ATÉ A PRÓXIMA SEXTA-FEIRA EM ARACAJU

09/11/20 - 15:41:26

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), seguindo determinação do Ministério da Saúde, segue realizando a campanha de multivacinação até a próxima sexta-feira, dia 13. A SMS já vacinou 13.977 crianças contra a poliomielite, e, contra o sarampo, foram imunizadas 26.895.

A ação de imunização visa atender a três campanhas, simultaneamente, e, assim, atinge crianças e adolescentes até 15 anos, engloba a campanha contra a Poliomielite (paralisia infantil), que tem como público-alvo crianças de 1 ano a menor de 5 anos, e a campanha contra o sarampo, voltada para as pessoas de 20 a 49 anos.

De acordo com a coordenadora do Programa de Imunização da SMS, Ilziney Simões, a melhor maneira de se prevenir contra doenças é por meio das vacinas. “É graças ao Programa Nacional de Imunizações que, durante todos esses anos, muitas doenças estão controladas e precisamos que os pais mantenham a situação vacinal dos seus filhos em dia, para que essas doenças não venham aparecer e se agravar, juntamente com a pandemia. Basta levar o cartão de vacinação, a caderneta da criança, pois a equipe está preparada para avaliar quais vacinas serão feitas naquele momento”, explica.

Dia “D”

No último sábado, a SMS realizou o “Dia D” da Campanha de Vacinação contra a poliomielite (paralisia infantil). A ação ocorreu nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), e foi voltada para crianças de um a menor de cinco anos.

“O Dia D foi motivado pela baixa adesão à vacina de poliomielite. A meta é vacinar 33.260 crianças e, no sábado, foram vacinadas 822. Apesar das pessoas também já procurarem atendimento no decorrer da semana, mas o dia D foi importante por proporcionar o serviço àquelas pessoas que não têm oportunidade de vir à unidade em dias úteis. Munido da caderneta de vacinação, os profissionais avaliam a necessidade da vacina”, enfatiza à coordenadora.

Unidades e horário estendido

A vacinação da Campanha acontece em 40 UBS, já que a rede dispõe, no momento, de quatro unidades exclusivas para casos de síndromes gripais e não estão vacinando. São elas: UBSs Geraldo Magela, Ministro Costa Cavalcante, José Machado e Onésimo Pinto. 28 UBS funcionam das 8h às 16h30.

Outras 12 unidades estão com horário de atendimento estendido até as 18h30. São elas: UBS Hugo Gurgel, UBS Augusto Franco, UBS Francisco Fonseca, UBS Fernando Sampaio, UBS Dona Jovem, UBS Max Carvalho, UBS Santa Terezinha, UBS Antônio Alves, UBS Manoel de Souza, UBS Joaldo Barboza, UBS Cândida Alves e UBS José Calumby.

Agendamento pelo 0800

Para os usuários que precisam do serviço da sala de vacinas ou as crianças que necessitam atualizar a caderneta de vacinação, a SMS disponibiliza o agendamento da vacinação por telefone. O serviço está ativo através do 0800 729 3534, digitando a opção 6, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Após o agendamento, o usuário deve cumprir as recomendações de segurança sanitária no dia da vacinação, utilizando a máscara, higienizando as mãos com álcool em gel e respeitando o distanciamento social ao adentrar na unidade de saúde.

Importância da imunização

A melhor maneira de se prevenir contra doenças é por meio das vacinas. É graças ao Programa Nacional de Imunizações que, durante todos esses anos, muitas doenças estão controladas e precisamos que os pais mantenham a situação vacinal dos seus filhos em dia, para que essas doenças não venham aparecer e se agravar, juntamente com a pandemia.

